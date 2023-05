Denise Galatà dispersa nel fiume, ritrovato il caschetto della 19enne

La ricerca di Denise Galatà, la giovane dispersa durante un’escursione di rafting, continua senza sosta. L’intera Calabria è in apprensione per la studentessa di 19 anni, mentre le autorità e i soccorritori si impegnano al massimo per ritrovarla.

I fatti si sono svolti a Laino Borgo, nel Cosentino, dove Denise stava praticando rafting insieme a un gruppo di compagni e alcuni insegnanti. Purtroppo, il fiume era in piena al momento della vicenda, e il gommone su cui si trovava la giovane ha urtato violentemente un masso, provocando la caduta di quattro ragazzi in acqua. Tre di loro sono stati prontamente recuperati, ma di Denise non c’è ancora alcuna traccia.

La notizia è stata segnalata da una delle guide presenti su un altro gommone, che ha lanciato l’allarme. Immediatamente sono intervenuti i vigili del fuoco, il Nucleo speleo alpino e le associazioni di volontariato, insieme al personale dell’elisoccorso del 118, i forestali e i carabinieri della Stazione di Castrovillari. Un elicottero dell’Aeronautica militare è atterrato nelle vicinanze, proveniente da Gioia del Colle, per fornire ulteriore supporto alle operazioni di ricerca.

È importante sottolineare che tutti i ragazzi del gruppo indossavano dispositivi di sicurezza, tra cui caschetti, giubbotti di salvataggio e mute. Il caschetto di Denise è stato ritrovato dai soccorritori incastrato lungo una sporgenza della sponda destra del fiume Lao, a circa un centinaio di metri dal luogo della vicenda. Purtroppo, non ci sono ancora sviluppi positivi riguardo alla sua situazione.

Sin dalle prime luci dell’alba, i vigili del fuoco, insieme alle squadre di terra e al nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei pompieri e al personale SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno continuato le ricerche. Durante la notte, sono giunte sul posto ulteriori unità e mezzi dai comandi provinciali della Calabria, al fine di intensificare gli sforzi per trovare Denise.

La giovane dispersa fa parte di una scolaresca proveniente da Polistena, nel Reggino. Denise e i suoi compagni frequentano il liceo statale “Giuseppe Rechichi“. Il vicepreside della scuola, Tonino Bongiovanni, ha espresso la preoccupazione e l’ansia della comunità scolastica per la sorte dei propri studenti. Ha anche sottolineato che questa non era la prima volta che la scuola organizzava un’attività del genere e che finora non era mai accaduto nulla di simile.

In queste ore difficili, la famiglia di Denise Galatà sta vivendo un’attesa straziante. Le parole di sostegno e le preghiere si moltiplicano su Facebook e sui social media. Il comune di Rizziconi, dove la ragazza vive, ha diffuso un messaggio sulla sua pagina ufficiale, esprimendo la vicinanza e la solidarietà verso la famiglia di Denise.

La Procura della Repubblica di Castrovillari ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella scomparsa di Denise. Il sostituto procuratore di turno, Simona Manera, ha delegato le indagini ai carabinieri della Compagnia di Cassano allo Ionio, i quali hanno iniziato le attività investigative. Sono stati sentiti i compagni e gli insegnanti presenti durante l’escursione, al fine di ricostruire l’accaduto nel dettaglio.

In attesa di notizie positive e di ritrovare Denise sana e salva, l’intera comunità si unisce in un unico pensiero di speranza e sostegno per lei, i suoi familiari e i suoi amici. La speranza è che la giovane venga presto ritrovata e che questa situazione possa servire da monito per un’attenta valutazione dei rischi in attività all’aria aperta.