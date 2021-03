Delitto di Bolzano: dopo la confessione di Benno Neumair, arrivano le parole dello zio

Il 30enne bolzanino Benno Neumair ha confessato di aver ucciso i suoi genitori Laura Perselli e Peter Neumair, scomparsi lo scorso 4 gennaio. La procura di Bolzano ha desegretato i verbali dei due interrogatori nel corso dei quali il giovane ha ammesso di essere il responsabile del duplice omicidio.

La confessione è avvenuta un mese fa, subito dopo il ritrovamento del cadavere di Laura nelle fredde acque dell’Adige, a seguito di un forte ed intenso crollo psicologico, come spiegato dall’avvocato di Benno, Flavio Moccia.Peter sarebbe stato strangolato dopo una breve colluttazione, mentre la povera Laura in un secondo momento sarebbe stata uccisa dalla furia del figlio, per poi gettare i due corpi nel fiume. E ricordiamo che il corpo di Peter non è ancora stato rinvenuto.

Le parole dello zio di Benno

Gianni Ghirardini, zio di Bennno, è venuto a conoscenza della confessione del nipote attraverso i media. L’uomo non crede ad una confessione liberatoria ma che gli sia semplicemente convenuto o gli sia stato consigliato di agire in questo modo. Ghirardini crede che il nipote abbia avuto l’acqua alla gola e che gli avrebbe fatto, di conseguenza, comodo confessare.

“La sua è una strategia, deve dire dove si trova il corpo di Peter!“, aggiunge, con la speranza che Benno collabori. Ghirardini racconta di una personalità difficile, dai tratti estremamente infantili, eppure spiega di averlo amato e accudito fin da piccolo, aspettandosi che il nipote intraprenda un percorso lungo molto tempo, per capire cosa lo ha spinto ad uccidere i genitori.

Lo zio ha provato a scrivergli una lettera per invitarlo a confessare e a pentirsi, ma non sarebbero state le sue parole a farlo crollare. Secondo l’accusa, il 30enne si sarebbe deciso a confessare dopo il ritrovamento del corpo della madre. Intanto la sorella di Laura Perselli e la sua famiglia stanno lentamente cercando di tornare alla normalità. Carla è tornata ad insegnare mentre Madè ad operare in ospedale, con la paura di non riuscire più a vedere il sangue.