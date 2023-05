Dedicata un’ambulanza a Lucio Dalla: è un mezzo di pronto soccorso personalizzato e decorato

Ieri è stata un’occasione speciale per la città di Bologna, infatti è stato inaugurato il nuovo parco veicolare della Pubblica Assistenza Croce Italia in Piazza Lucio Dalla. Il parco veicolare è composto da un’ambulanza dedicata all’illustre artista italiano Lucio Dalla, una delle icone della musica italiana, nonché una persona molto vicina alla comunità bolognese.

Il mezzo riproduce sul suo corpo il titolo del celebre brano di Dalla “Noi come voi”, che racconta dei rapporti di fratellanza e solidarietà tra persone. La scelta di dedicare l’ambulanza a Lucio Dalla non è casuale, ma è piuttosto una testimonianza del legame profondo che l’artista ha avuto con la città di Bologna come pure il supporto che la Croce Italia ha fornito alla comunità locale in ogni situazione di emergenza.

Come dichiarato dall’Associazione volontaria di Pubblica Assistenza e Soccorso Croce Italia, la collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla rappresenta per loro un rafforzamento del servizio di assistenza alla persona e alla collettività, in linea con i valori universali di solidarietà, di partecipazione attiva e di sostegno reciproco. L’iniziativa fa parte del programma celebrativo Lucio Ottanta, che ha l’obiettivo di ricordare e valorizzare la figura di Lucio Dalla a otto anni dalla sua scomparsa.

Croce Italia, da sempre attiva sul territorio bolognese con servizi di soccorso medico, di assistenza sanitaria e di sostegno psicologico, rappresenta un punto di riferimento importante per la città e un esempio virtuoso di solidarietà e altruismo. La scelta di dedicare un mezzo al grande artista Lucio Dalla, scomparso prematuramente nel 2012, si pone in continuità con l’impegno che il cantautore ha sempre avuto nei confronti della comunità locale e del volontariato.

La presenza dell’ambulanza dedicata a Lucio Dalla in Piazza Lucio Dalla è stata un modo per ricordare la figura dell’artista e per celebrare uno dei valori fondamentali della società: la solidarietà. La Croce Italia, infatti, non solo si occupa di prestare assistenza medica, ma anche di sensibilizzare i cittadini alla cultura del volontariato e della generosità. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Lucio Dalla, il nuovo parco veicolare rappresenta un importante strumento per il sostegno alla collettività e un tributo all’artista, che ancora oggi continua ad ispirare e ad emozionare le generazioni più giovani.