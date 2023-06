Decesso nella casa circondariale di Venezia, Alexandru Ianosi si toglie la vita

Nel carcere di Venezia si è consumata una nuova tragedia con il decesso di Alexandru Ianosi. Andreeva Dimitrova, un uomo di 36 anni originario della Romania. La sua vita si è spezzata nel bagno della sua cella nel carcere di Santa Maria Maggiore, dove era stato rinchiuso a partire dal settembre 2022 per aver messo fine alla vita della sua compagna, Lilia Patranjel, una donna moldava di 45 anni. Il caso di Ianosi si aggiunge a un altro deccesso avvenuto meno di tre settimane fa, quando Bassem Degachi, di 39 anni, si è tolto la vita nel medesimo istituto penitenziario.

L’evento è stato reso noto dal sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che ha sottolineato l’intervento tempestivo dell’agente di servizio, purtroppo senza esito positivo. Alexandru Ianosi è stato trovato senza vita alle sbarre della sua cella, segnando un ulteriore caso di decesso all’interno dello stabile. Il segretario del Sappe Triveneto, Giovanni Vona, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alla situazione penitenziaria, evidenziando la carenza di personale e i turni stancanti che gravano sulle guardie.

Il decesso, la fine di Ianosi non è stata del tutto inaspettata, in quanto l’uomo aveva manifestato tendenze autolesioniste già all’ingresso in cella, ferendosi gravemente un occhio con il manico di una scopa. Negli ultimi giorni aveva espresso la sua opinione e il timore di compiere gesti impulsivi, tanto che era sotto stretta sorveglianza nella zona controllata. Nonostante l’ergastolo non fosse ancora stato comminato, Ianosi aveva il supporto dei suoi avvocati, gli unici che lo avevano visitato da settembre.

La fine della vita di Alexandru Ianosi mette in evidenza le criticità del sistema carcerario e solleva interrogativi sulle condizioni di vita dei detenuti. La carenza di personale e l’aumento delle tensioni all’interno delle mura della casa circondariale rappresentano una sfida per lo Stato, che deve fare fronte a situazioni sempre più complesse.

È necessario un maggiore impegno nella prevenzione di atti contro la stessa persona e nell’assistenza psicologica ai detenuti, al fine di evitare situazioni spiacevoli come quella che ha colpito Alexandru Ianosi.