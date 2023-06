Deceduto a 18 anni dopo una visita al pronto soccorso, inchiesta senza colpevoli

Nessun colpevole: archiviato il caso di Davide Bristot, l’18enne di Sedico (Belluno) deceduto a casa sua nella notte tra il 13 e il 14 luglio 2021. Dopo una lunga indagine e nuovi accertamenti ordinati dal giudice delle indagini preliminari, il caso è stato archiviato e il medico del Pronto Soccorso di Belluno, l’unico indagato per la morte del ragazzo, è stato scagionato da ogni accusa.

Il tragico evento aveva suscitato grande scalpore, con l’apertura di un’inchiesta nei confronti di Angelo Beccari, il medico che aveva visitato e dimesso Davide dall’ospedale. Tuttavia, secondo la legge, la decisione del medico di mandare a casa il giovane non aveva alcun nesso causale con il decesso del giovane.

Il quesito fondamentale riguardava la possibilità che trattenere Davide in ospedale quella notte avrebbe consentito di intervenire tempestivamente sull’aritmia cardiaca maligna che aveva riscontrato. Il giudice per le indagini preliminari, Elisabetta Scolozzi, ha ripercorso in aula i momenti chiave di quella notte, sottolineando che il giovane non poteva essere dimesso senza ulteriori esami o controlli. Ha quindi ordinato al pubblico ministero un nuovo approfondimento medico-legale.

Dopo un’attenta valutazione delle prove, il giudice ha deciso di riaprire le indagini per la seconda volta, evidenziando che alcune questioni non erano state sufficientemente chiarite. Tuttavia, le indagini successive non hanno portato a nessun risultato, non emergendo alcuna responsabilità da attribuire al medico. Di conseguenza, è stata disposta l’archiviazione del caso.

Davide Bristot è stato riconosciuto deceduto per un arresto cardiocircolatorio derivante da un’aritmia cardiaca maligna. La tragedia si è consumata nella sua casa, intorno alle 6 del mattino, con alcuni sintomi già riscontrati la sera precedente al Pronto Soccorso.Un aspetto fondamentale dell’ordinanza riguardava il momento delle dimissioni di Davide, senza ulteriori esami o controlli.

All’arrivo al Pronto Soccorso, il giovane aveva ricevuto un codice arancione e, dato il suo stato di debolezza, era stato fatto distendere su una barella. Il giudice ha ripreso le considerazioni del consulente tecnico del pubblico ministero, il medico legale Antonello Cirnelli, secondo il quale il medico non aveva identificato il problema di Davide e i rischi ad esso associati. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che questi comportamenti non fossero sufficienti per sostenere l’accusa.