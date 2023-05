Deceduta la giornalista Maria Giovanna Maglie, aveva 70 anni

È con grande dolore che la comunità giornalistica e televisiva apprende la triste notizia della scomparsa di Maria Giovanna Maglie, saggista e opinionista di grande spessore. La notizia è stata comunicata da Francesca Chaouqui sui social, che ha voluto condividere con gli amici e i fan questo momento di lutto. La Maglie aveva 70 anni, stava combattendo da tempo contro la malattia e lo scorso dicembre aveva annunciato un ricovero di due mesi per un intervento al cuore che aveva causato delle complicazioni inaspettate.

Nonostante le difficoltà, la Maglie aveva continuato a lottare con forza fino alla fine, come aveva sempre fatto. Nata a Venezia, la Maglie aveva iniziato la sua carriera come giornalista de L’Unità, per poi approdare alla Rai, dove aveva raggiunto importanti traguardi come inviata in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo e come corrispondente da New York.

La Maglie aveva avuto un ruolo di primo piano anche in televisione, partecipando come opinionista a numerosi programmi celebri come La sposa perfetta, L’isola dei famosi, La vita in diretta, L’Arena e Stasera Italia. La sua figura era nota anche per le sue posizioni politiche vicine alla destra, che le avevano procurato non poche critiche, soprattutto per affermazioni pesanti contro l’attivista per l’ambiente Greta Thumberg.

La scomparsa della giornalista rappresenta una grande perdita per il mondo del giornalismo e della comunicazione, che dovranno fare i conti con l’assenza di una personalità forte e autorevole come la sua. La sua memoria rimarrà indelebile nel cuore di chi l’ha conosciuta e amata, e il suo lascito culturale e professionale continuerà a ispirare le future generazioni di giornalisti e opinionisti.

Il ricordo della Maglie resterà indelebile nella memoria di chi ha avuto il privilegio di lavorare con lei e di trascorrere del tempo in sua compagnia. La sua figura rappresenta un esempio di integrità e passione per la propria professione, un’ispirazione per le nuove generazioni di giornalisti che si apprestano a intraprendere il difficile ma nobile cammino del giornalismo.