Deceduta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita da un suo ex paziente

La dottoressa Barbara Capovani era stata aggredita venerdì scorso da uno ex paziente, Gianluca Paul Seung, di 35 anni. Seung ha picchiato la psichiatra ripetutamente con un oggetto contundente simile a una spranga di ferro, nel parcheggio dell’Ospedale Santa Chiara di Pisa, colpendola varie volte alla testa. L’uomo è già noto alle forze dell’ordine, in quanto ha già avuto storie passate di aggressioni e di arresti.

Il decesso della donna è stata confermato dal bollettino medico rilasciato dall’Azienda Ospedaliera-Universitaria Pisana, e dall’Azienda USL Toscana Nord-Ovest. La procedura di accertamento della morte è avvenuta alle ore 23.40. I familiari della psichiatra, come aveva espresso Barbara in vita, hanno autorizzato la donazione degli organi, in accordo con la procura di Pisa.

Il giorno prima dell’aggressione, il 35enne era andato all’ospedale per rintracciare Barbara Capovani, la donna di 55 anni che lavorava come responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. Aveva girato il reparto diverse volte quel giorno, non trovandola. Decise allora di ritornare a casa, e di continuare la ricerca della dottoressa il giorno dopo.

All’indomani, Seung è ritornato di nuovo nel reparto di psichiatria, indossando abiti scuri, una mascherina, un cappellino e uno zaino. Quando la donna, madre di tre figli, ha finito il suo turno ed è uscita dal padiglione, l’aggressore l’ha sorpresa alle spalle, mentre lei era chinata in procinto di togliere il lucchetto dalla sua bicicletta.

L’uomo l’ha colpita ripetutamente con un oggetto contundente, presumibilmente una spranga di ferro o un bastone. Tale arma del relitto non è stata ancora trovata. Poi l’uomo si è allontanato velocemente, lasciando la psichiatra esanime in una pozza di sangue. Dopo aver raccolto le testimonianze dei colleghi della donna e aver visionato i filmati delle telecamere di sicurezza, la polizia ha scoperto che il criminale era un ex paziente della vittima.

La Squadra Mobile di Pisa ha fatto un blitz all’alba di domenica, perquisendo l’abitazione di Gianluca Paul Seung a Torre del Lago, in provincia di Lucca. Quando gli agenti hanno sfondato la porta, l’uomo di 35 anni ha reagito spruzzando uno spray urticante, prima di essere immobilizzato. All’interno della sua casa, i poliziotti hanno trovato una balestra con alcuni dardi, indumenti, un telefono cellulare e un pc. Seung è sospettato di omicidio aggravato da premeditazione, in quanto sembra che si sia vestito in modo da non farsi riconoscere e abbia nascosto l’arma dell’aggressione nel suo zainetto.