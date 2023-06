Deceduta bambina di 1 anno, dimenticata dal padre in auto

Una notizia sconvolgente ha scosso l’opinione pubblica romana e nazionale: una bambina di solo un anno è stata trovata senza vita all’interno di un’auto nella cittadella militare della Cecchignola. I genitori della piccola sono inermi di fronte a una situazione inimmaginabile.

Il padre della bambina, un carabiniere che presta servizio in una struttura dello Stato Maggiore della Difesa, aveva il compito di portare la figlia all’asilo. Tuttavia, quando la madre si è recata alle 14:00 presso la scuola d’infanzia, situata vicino alla Direzione Generale del Personale Militare, i dipendenti le hanno comunicato che la bimba non c’era. Poco dopo è giunta la notizia del decesso della piccola, che si trovava nell’auto parcheggiata a breve distanza.

L’automobile era situata all’interno della cittadella militare della Cecchignola, un’area riservata alle forze armate nella zona sud della Capitale. È stato un passante a dare l’allarme dopo aver notato la presenza della bambina nell’auto. I militari di piantone nella cittadella sono intervenuti prontamente per tentare di salvare la piccola, ma purtroppo è stato vano. Uno di loro ha persino rotto un finestrino nella disperata speranza di riuscirci, ma la bimba è stata trovata priva di vita.

La prima ipotesi investigativa seguita dai carabinieri è che il padre abbia dimenticato la figlia all’interno dell’auto. Al momento, la vettura e l’area circostante sono state poste sotto sequestro per consentire i necessari accertamenti. La vicenda riporta alla mente una realtà che si ripete ciclicamente: i bambini che perdono la vita dopo essere stati dimenticati in auto. Nonostante si tratti di un fatto ormai noto da anni, soprattutto durante la stagione estiva, dal 2020 l’articolo 172 del codice della strada impone l’installazione obbligatoria dei seggiolini anti-abbandono.

Questo dispositivo è obbligatorio per i bambini di età inferiore ai 4 anni e la sua introduzione è stata prevista dalla legge 117 del 1 ottobre 2018, che ha disciplinato il codice della strada. Successivamente, nel 2019, con il decreto 122 del ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, è stato adottato un regolamento attuativo che ha definito i requisiti tecnici che il dispositivo anti-abbandono deve possedere. Inoltre, è stato stabilito che può essere integrato nel sistema di ritenuta per bambini, un’opzione di base o un accessorio del veicolo, o può essere indipendente sia dal sistema di ritenuta che dal veicolo stesso.

La Polizia di Stato ha anche emesso una specifica circolare che prescrive l’attivazione automatica del sistema ad ogni utilizzo del veicolo, senza richiedere ulteriori azioni da parte del conducente. Questo sistema deve emettere un segnale di allarme percepibile sia all’interno che all’esterno del veicolo, al fine di attirare immediatamente l’attenzione.

Dal 2020, sono previste sanzioni per coloro che non utilizzano questo dispositivo: chi viene fermato alla guida con un bambino di meno di 4 anni a bordo, senza il seggiolino anti-abbandono, rischia una multa di oltre 300 euro e una decurtazione di 5 punti dalla patente.