Dall’Italia in Albania a nuoto: Eva Buzo, avvocatessa australiana, cerca l’impresa

Tra Italia e Albania c’è aria di impresa. Un’impresa, nel vero senso della parola, quella che sta per cominciare Eva Buzo, avvocatessa che vive in Australia ma che in una data compresa tra 20 e 30 giugno proverà ad attraversare il Canale D’Otranto percorrendo a nuoto i 70 chilometri che separano la nota cittadina turistica in provincia di Lecce da Valona, in Albania.

Proprio nel “Paese delle Aquile” la professionista arriverà, precisamente su una spiaggia della città albanese. E l’organizzazione è già in fermento. Non è la prima volta che la Buzo tenta un’impresa simile. Da sempre appassionata e amante dell’Albania, la Buzo ha deciso di fare questa impresa proprio per il profondo rispetto e amore che lei nutre per l’Albania. Suo nonno era infatti albanese, ma si trasferì prima negli Stati Uniti d’America e poi appunto in Australia.

Un legame mai tagliato

Nonostante suo nonno sia stato spesso lontano dalla sua Albania, non ha mai dimenticato il suo Paese intrattendendo con l’Albania uno stretto legame. Un legame che Eva porta avanti. La Buzo è un avvocato per i diritti umani con esperienza di lavoro con le vittime di violazioni dei diritti umani in Africa orientale, Asia meridionale e Australia per organizzazioni tra cui World Vision, Save the Children e BRAC.

Ha conseguito inoltre un MA presso l’Università di Amburgo e un JD presso l’Australian National University. Attualmente Eva vive nel Queensland, uno degli stati federati dell’Australia, famoso per le sue spiagge e per le favolose città affacciate sull’oceano, paradiso dei surfisti.

Eva fa parte dell’elenco di Justice Rapid Response come esperta di indagini penali internazionali ed esercita presso il NSW Bar ed è membro di Black Chambers. La manifestazione è organizzata nei minimi dettagli. Durante le 36 ore di traversata previste Eva sarà seguita da due suoi allenatori che si alterneranno su un kayak in modo da seguirla. La logistica sarà completata da una barca a vela e da un battello che gestirà i collegamenti tra la barca a vela e i mezzi che si troveranno a ridosso della nuoatrice per seguirla. I servizi di assistenza e logistica sono stati curati ed organizzati dal Sud-Est diving Otranto, mentre l’amministrazione comunale di Otranto ha dato il suo patrocinio all’evento. Nella giornata del 19 giugno si terrà la presentazione alla stampa. Eva è la prima donna a tentare quest’impresa.