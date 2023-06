Dà un colpo di martello in testa al figlio perché continua a importunare la ex: denunciato il padre 60enne

Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - È evidente che la situazione era giunta a un punto critico, con un figlio che manifestava comportamenti vessatori verso la sua ex compagna, e un padre che si sentiva costretto a intervenire in modo estremo per proteggere sia la donna sia il figlio stesso. Questa vicenda solleva diverse questioni importanti, come la necessità di riconoscere e affrontare adeguatamente questi casi. È fondamentale che le istituzioni e la società nel suo complesso offrano un sostegno concreto alle vittime di tali abusi, garantendo loro un ambiente sicuro e le risorse necessarie per affrontare la situazione.