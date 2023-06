La tranquilla cittadina di Curtarolo (Padova) è stata scossa da un’aspra polemica tra l’opposizione riunita nel gruppo Curtarolo Civica e l’amministrazione guidata dal sindaco Martina Rocchio. Sabato scorso, l’opposizione ha diffuso un volantino in cui critica aspramente l’operato dell’amministrazione comunale. La replica della sindaca ha sorpreso tutti.

La sindaca Martina Rocchio, diventata mamma per la seconda volta il 9 maggio scorso, ha risposto al volantino dell’opposizione in modo sorprendente. Ha sottolineato di essere stata attaccata nel momento di maggiore vulnerabilità e ha difeso il suo diritto, come donna e madre, di trascorrere un periodo di serenità con il suo bambino. Non teme le critiche riguardo ai contenuti, poiché afferma che i fatti e i documenti dimostreranno la verità. Rocchio si concentra sul lato umano dei comportamenti, che ritiene parlino più delle persone che li hanno messi in atto che di lei stessa. Nonostante tutto, la sindaca rimane determinata a continuare il suo impegno e a dimostrare che la verità è fondamentale per il cambiamento.

Il gruppo di minoranza che ha promosso la critica è composto da Eddy Bazzan, già vice sindaco nella precedente amministrazione e candidato sindaco, Renata Michielon, Giuseppe Garavello e Luigi De Liberali, i quali sono all’opposizione dal 2019. In occasione delle ultime elezioni, Rocchio, esponente della Lega di Salvini, ha ottenuto il 63,71% dei consensi, pari a 2.609 voti, mentre Bazzan si è fermato al 36,29% con 1.486 voti. Curtarolo ha quindi cambiato colore politico, passando dal centrosinistra al centrodestra con l’ondata verde della Lega.

I rilievi mossi dal gruppo di minoranza si concentrano sul fatto che manca un anno alla prossima tornata elettorale. Infatti, quattro anni fa si è votato il 26 maggio. “Esattamente tra un anno saremo chiamati a eleggere la nuova amministrazione comunale. Riflettiamoci su“, scrivono i consiglieri, utilizzando una frase amata dal presidente del Veneto, Luca Zaia.

Il volantino dell’opposizione prosegue con altre affermazioni: “Nessun sostegno alle associazioni, Santa Maria di Non dimenticata, assenza di vigili, dossi fatti e poi rimossi” e mostra alcune foto relative a lavori di manutenzione. Senza dubbio, questi sono rilievi legittimi, ma la risposta personale della sindaca ha sorpreso tutti. Ci si aspetta anche una risposta istituzionale da parte dell’amministrazione comunale, che potrebbe arrivare a breve.