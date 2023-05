I nascondigli degli stupefacenti sono davvero strani e assurdi. Alcuni la nascondono nel quaderno dei compiti del figlio, come è successo ultimamente, oppure nello zaino di un bambino di 4 anni, come ha dimenticato lo zio. il problema è che il bambino di 4 anni si è recato all’asilo con questo involucro nel suo zaino. Vediamo cosa è successo e come si sono svolti i fatti.

Un sacchetto contenente circa 100 grammi di cocaina è stato dimenticato dallo zio nello zainetto del bimbo di 4 anni che, una volta giunto in classe, ha cominciato a giocarci insieme ai suoi compagni. L’intervento delle maestre ha potuto evitare una situazione potenzialmente molto pericolosa.

Lo zio, il cui nome è già ben noto alle forze dell’ordine, l’ha dimenticata nello zaino del nipote. A quel punto, i Carabinieri lo hanno arrestato nell’isola di Capo Rizzuto a Crotone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti anche grazie alle indagini portate avanti del comando di polizia e del cane antidroga della Guardia di Finanza.

Le maestre, non appena si sono rese conto di questo sacchetto, contenente una soluzione potenzialmente pericolosa, hanno evitato il peggio onde evitare che i bambini potessero giocarci o addirittura ingoiarla, come già successo in passato in altri episodi e casi simili.

A quel punto, hanno contattato le forze dell’ordine che hanno immediatamente provveduto a sequestrarla allertando così i servizi sociali del comune per gli adempimenti di competenza. In seguito, sono partite le indagini che si sono concentrate sui familiari del piccolo, sullo zio in particolare che era già sotto osservazione da parecchio tempo.

Risalendo alla sua storia, hanno immediatamente individuato le responsabilità dello zio che è stato arrestato con l’accusa di spaccio di stupefacenti e anche pericolo nei confronti del nipote e di altri bambini.