Vagava alla periferia di Cremona il giovane 35enne che nella giornata di ieri ha ucciso la madre, la 54enne Fatna Moukhrif, in un appartamento situato al quinto piano di una palazzina in un quartiere popolare della città lombarda. Per tutta la giornata di ieri la Polizia di Stato ha cercato il ragazzo in tutta la Lombardia, ma è stato trovato proprio in queste ore nella città in cui ha commesso il crimine. Inizialmente i media nazionali avevano parlato di un ragazzo sui 20 anni, ma quando è stato preso dalla Polizia si è appurato che l’autore del misfatto ha 35 anni.

Quando lo hanno visto i poliziotti lo hanno avvicinato e catturato: lui non ha opposto alcuna resistenza. Al momento rimane sconosciuto il movente del delitto. A lanciare l’allarme è stato il marito della donna una volta tornato da lavoro. Il ragazzo avrebbe ucciso la madre con una sola coltellata, poi tranquillamente si sarebbe fatto una doccia liberandosi degli abiti sporchi e avrebbe abbandonato l’appartamento. In serata però è stato rintracciato. L’omicidio è avvenuto poco dopo mezzogiorno, in via Panfilo Nuvolone, quartiere popolato da molte famiglie straniere.

Il suicidio del terzogenito

Tra l’altro, da quanto si apprende, pare che alcuni anni fa la famiglia in questione sia stata colpita da un altro dramma, ovvero il suicidio del terzogenito (dalla coppia sono nati quattro figli). Il giovane si lanciò dal balcone. Madre e figlio ieri mattina erano da soli in casa, i vicini hanno sentito le urla e poi all’improvviso il silenzio.

Il giovane era caduto da diverso tempo in depressione. Alcuni famigliari hanno dichiarato di averlo portato in ospedale, dove era stato ricoverato in Psichiatria: la terapia non aveva funzionato e tre mesi fa aveva deciso di smettere di curarsi. Secondo i parenti il giovane non aveva mai alzato le mani a nessuno.

Quando la Polizia è arrivata ieri, gli agenti indossavano il giubotto antiproiettile, questo perchè si credeva che il 35enne si fosse barricato in casa. Anche gli inquirenti, comunque in attesa di ulteriori accertamenti, non escludono che proprio la depressione possa essere all’origine dell’omicidio.