Non si ferma la quarta ondata di Covid-19 in Italia. La pandemia in quest’ultimo mese e mezzo ha ripreso a correre con numeri che non si erano mai visti prima. Nonostante la campagna vaccinale prosegua in maniera spedita, il virus continua a colpire sia vaccinati che non vaccinati. E sono proprio questi ultimi che stanno riempendo gli ospedali italiani, soprattutto nelle aree mediche e in terapia intensiva, dove in diverse zone d’Italia ormai si sono raggiunti i valori per un cambiamento di colore.

Dalla prossima settimana quattro regioni, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia, rischiano di passare in zona arancione. La Valle D’Aosta sta rischiando seriamente di finire in zona rossa, vale a dire che ci potrebbe essere un lockdown per tutti, sia vaccinati che non vaccinati. D’altro canto i numeri del bollettino di ieri 18 gennaio parlano chiaro: i nuovi contagi nelle passate 24 ore sono stati 228.179 e, purtroppo, si registra un numero altissimo di decessi pari a 434. Nonostante secondo gli esperti pare che la curva stia cominciando a raffreddarsi, la strada da fare per poter uscire da questo stato di cose appare ancora lunga.

Oltre un milione di tamponi al giorno

Il numero dei tamponi processati ogni giorno rimane sempre oltre il milione. Nelle scorse 24 ore in Italia ci sono stati 200 ricoveri in più a causa del Covid-19. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, che al momento sono 1.715. Gli ingressi in terapia intensiva nelle passate 24 ore sono stati 150.

E intanto il Governo sta per rendere note le attività commerciali dove dal primo febbraio sarà necessario avere il Green Pass per potervi accedere. A quanto sembra ci sarà un’altra piccola stretta e la certificazione verde dovrebbe essere resa obbligatoria per entrare sia nei tabacchini che nelle edicole che effettuano il proprio servizio nei locali interni.

Con questo provvedimento si spera che gli ultimi scettici corrano a vaccinarsi. Chi non sarà vaccinato contro il Covid o avrà il suo Green Pass scaduto non potrà accedere a tali attività. La Camera nelle scorse ore ha approvato il nuovo decreto sul Green Pass con 408 voti favorevoli e 49 contrari.