Covid-19, il contagio avanza: in arrivo il lockdown "soft", la proposta delle regioni al Governo

La pandemia da Covid-19 continua ad avanzare in tutto il mondo, anche in Italia. Nonostante i dati in possesso dell’Oms siano in un certo senso “rassicuranti”, con contagi e morti che sarebbero in diminuzione in tutto il globo, il patogeno Sars-CoV-2 continua a preoccupare con le sue varianti. Le autorità sanitarie internazionali invitano comunque ancora alla cautela, affermando che ci vorranno ancora forti misure di contenimento per avere la meglio sul virus. In Italia le cose non vanno neanche tanto bene, e l’Istituto Superiore di Sanità nel documento sull’ultimo monitoraggio settimanale ha consigliato al Governo di inasprire le restrizioni. E così le Regioni hanno avanzato la loro proposta all’Esecutivo di Mario Draghi.

La bozza del piano è stata presentata anche al Ministro della Salute, Roberto Speranza. In sostanza le regioni chiedono che si adotti in tutta Italia la zona arancione dal lunedì al venerdì, con almeno due giorni di zona rossa sabato e domenica o nei festivi e pre-festivivi. Ciò dovrà restare in vigore per qualche settimana, giusto il tempo che i contagi frenino la loro corsa. Preoccupano soprattutto le varianti del Covid, che si diffondono in maniera più veloce, alcune delle quali potrebbero essere anche più letali.

Pochi giorni per decidere

Il tempo però non gioca a favore, in quanto il 25 febbraio prossimo scadrà il decreto che obbliga le persone a non spostarsi, se non per motivi necessari, dalla loro regione di appartenza. La nuova stretta potrebbe arrivare a partire proprio da quella data ed essere prorogata oltre il 5 marzo, data di scadenza del Dpcm emanato a gennaio scorso dall’ex Premier, Giuseppe Conte. Non è escluso, quindi, che tra pochi giorni l’Italia possa fare i conti con nuove e pesanti restrizioni.

I numeri non fanno stare tranquilli: solo nella giornata di ieri 19 febbraio si sono registrati oltre 15.000 nuovi casi di contagio, una cifra che leggermente, come si nota dai bollettini giornalieri, sta continuando a crescre di giorno in giorno. La crescita della curva, secondo gli esperti, è causata proprio dalle varianti, soprattutto quella inglese, che sta mettendo in difficoltà diverse zone d’Italia.

Da domani 21 febbraio Emilia-Romagna, Molise e Campania passano dalla zona gialla a quella arancione, mentre per ora non ci sarà nessun cambiamento per regioni come la Puglia, che rimane in zona gialla in quanto ricoveri e contagiti sono in leggera diminuzione. Il governatore Michele Emiliano ha deciso comunque di sospendere la didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, per cui si procederà con la Dad ancora per diverso tempo. Per adesso nessuna regione finirà in fascia bianca.