Covid-19, Andrea Crisanti su "variante brasiliana" in Italia: "Se non è caso isolato subito lockdown"

Mancherebbe ancora la conferma ufficiale dell’Ats Insubria, ma pare che a Varese, come già detto nelle scorse ore da vari media italiani, sarebbe stato scoperto il primo caso di “variante brasiliana” del Covid-19 in Italia. La notizia ha cominciato a preoccupare la popolazione, e anche diversi esperti, come il microbiologo dell’Università di Padova, Andrea Crisanti.

Il professionista ha rilasciato un’intervista per Adnkronos Salute, nella quale ha ribadito che bisogna prestare molta attenzione a quello che sta succedendo. Secondo l’esperto se quello riscontrato a Varese è un caso isolato non vuol dire nulla, ma se nei prossimi giorni, o nelle prossime settimane, i casi dovessero aumentare a dismisura servirebbe subito un lockdown duro, proprio come quello della scorsa primavera.

Non ha utilizzato troppi giri di parole Andrea Crisanti, e come sempre è stato chiaro e coinciso nell’esprimere la sua opinione. Tra l’altro, se davvero dovesse essere confermato che questa mutazione riscontrata per la prima volta in Brasile dovesse essere inefficace contro i vaccini, l’unica soluzione rimarrebbe un nuovo blocco totale su tutto il territorio nazionale, proprio per contrastare l’avanzata di queste mutazioni. “Non scherziamo: non possiamo permetterci di mandare all’aria il vaccino” – queste sono le parole di Crisanti.

Una mutazione che preoccupa

L’esperto veneto ha spiegato che se questa mutazione dovesse cominciare a diffondersi le zone rosse non basterebbero più. Per il momento, comunque, la situazione in Italia è sotto controllo e i casi giornalieri sono diminuiti molto rispetto agli scorsi mesi, questo sopratutto grazie alle misure di contenimento adottate durante le feste di Natale e Capodanno. “Se si incominciano a vedere casi dispersi in tutta Italia e qualche cluster bisogna agire con prontezza” -questo è l’avviso che lancia Crisanti alle autorità italiane.

Nella sua intervista il professionista ha citato alcuni lavori di ricerca preliminari svolti su questa variante, i quali affermano che questa mutazione resista il 70% in meno agli anticorpi prodotti con gli altri ceppi di Sars-CoV-2. Secondo Crisanti questo non vuol dire che le persone vaccinate non producano una risposta immunitaria anche contro questa variante. Il problema, dice l’esperto, sarebbe proprio se la mutazione cominciasse a diffondersi in maniera capillare nella popolazione provocando effetti non previsti sui vaccinati.

Prorio in quel frangente comincerebbero i problemi e si dovrà nuovamente ricorrere a misure durissime su tutto il territorio nazionale. Anche perché pare che questa variante si diffonda più velocemente rispetto alle altre, come già accaduto per quella “britannica”. L’Ats Insubria però ci ha tenuto a precisare che “sono state adottate tutte le misure di sanità pubblica previste dai vigenti protocolli sanitari per il controllo della diffusione della variante brasiliana sul nostro territorio e, ad oggi, la situazione non è motivo di allarme”.