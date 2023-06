Farla dormire fuori casa senza coperte, nasconderle la tessera sanitaria in modo da impedirle così le possibili cure oncologiche, sono alcuni degli atti e dei comportamenti di un 44enne di Monza nei confronti della sua compagna qualora non avesse soddisfatto i suoi desideri e impulsi sessuali. L’uomo è già in arresto dai Carabinieri in seguito a una ordinanza di custodia cautelare che è stata richiesta ed emessa dalla procura del gip.

L’uomo è ora indagato per una serie di reati, non solo nei confronti della sua ex compagna, ma anche dell’attuale fidanzata. Una situazione insostenibile per le due donne. L’ex fidanzata ha dovuto dormire fuori casa, anche se affetta da un male alquanto duro perché si rifiutava di avere rapporti sessuali con il proprio compagno.

L’uomo, in base al racconto degli inquirenti, sarebbe anche giunto ad atti, tra cui la sparizione della tessera sanitaria della donna e quindi la possibilità di curarsi se non avesse partecipato a dei video o delle chiamate hard. A quel punto, la donna, stanca di questa continua situazione, ha deciso di allontanarsi.

L’uomo, evidentemente recidivo, poco dopo ha cominciato una relazione con un’altra donna comportandosi nello stesso identico modo. Soltanto a maggio l’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato una situazione incresciosa con la compagna che si sarebbe rifiutata di andare a letto con lui. La compagna si è chiusa in bagno e ha contattato i carabinieri, mentre l’uomo tentava di buttare a terra la porta.

In base alle dichiarazioni e ai racconti che ha ascoltato di entrambe le donne che hanno dovuto vivere questa situazione, il gip ha ha rilevato “abitualità di condotte di prevaricazione, mortificazione ed assoggettamento e atti”. Ora l’uomo dovrà attendere l’esito e capire cosa gli succederà dopo questi atti compiuti nei confronti di entrambe le donne che sono finalmente libere e pronte a costruirsi una nuova vita.