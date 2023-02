Corigliano Rossano: anziano abusa di un minorenne

Ascolta questo articolo

Una singolare conoscenza virtuale avvenuta tra un uomo anziano di 78 anni e un giovane minorenne di 15, si sarebbe trasformata nella vita reale in un vero e proprio incubo, frutto di una torbida e perversa immaginazione, scaturita dopo un rapporto virtuale che si è materializzato in una trappola pericolosa per il ragazzo, provocandogli danni interiori, morali e psicologici.

I due protagonisti di questa allarmante storia moderna, entrambi residenti a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, si erano ritrovati semplicemente ad interagire e a chattare sulla rete di Internet, per mezzo di un noto social network. Una tipologia di amicizia diventata orami un classico dei nostri tempi, nata e cresciuta inizialmente dietro una tastiera, e successivamente trasferita nel mondo reale.

Il pericoloso appuntamento tra i due era stato fissato in un appartamento della stessa città di residenza, appuntamento trasformatosi in un sgradevole incontro a luci rosse, con le pesanti avance dell’uomo nei confronti del giovane, il quale sarebbe riuscito a divincolarsi e, una volta rientrato a casa, avrebbe confessato tutto ai familiari.

Il drammatico epilogo sarebbe stato un tentativo di abuso sessuale da parte della persona adulta sulla persona adolescente, vicenda seguita da una dettagliata denuncia da parte dei genitori della vittima, che dovrà essere chiarita dai periti nominati dal Tribunale di Castrovillari.

Il giudice per le indagini preliminari, Simone Falerno, ha conferito l’incarico alla psichiatra forense, la dottoressa Patrizia Nicotera, in qualità di consulente tecnico d’ufficio, la quale dovrà verificare se i fatti svelati dal minore abbiano realmente avuto luogo. Mentre, titolare del fascicolo d’indagine, è il sostituto procuratore Valentina Draetta. Inoltre, all’esame psichiatrico della presunta parte offesa, parteciperà anche l’esperto di parte, il dottor Giacomo Pantusa. Infine, i risultati della perizia, saranno sottoposti all’attenzione del giudice nella modalità dell’incidente probatorio, che sancisce la prova con un esame non più ripetibilenel tempo.