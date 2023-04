Botte, minacce ed insulti ai bambini che frequentavano l’asilo nido nel quale ricopriva il doppio ruolo di titolare ed educatrice. Con queste acuse è stata indagata per maltrattamenti su minori, di età compresa tra i sei mesi ed i tre anni, la titolare di una struttura privata di Corciano, in provincia di Perugia.

Le indagini sono partite in seguito alle denunce di alcune famiglie e confessioni delle colleghe, e le violenze sono state poi confermate dalle telecamere spia installate di nascosto dai carabinieri di Perugia, video corroborati dagli audio registrati dalle cimici nascoste nella struttura durante le indagini.

È emerso che la titolare usava violenza sui bambini, inclusi anche minori con problemi gravi di autismo che non potevano riferire ai genitori le vessazioni della maestra. Nei filmati registrati dai militari, la maestra minacciava i bambini con frasi del tipo “muoviti a fare la pipì, sennò non te la faccio passare liscia“, o “guarda che io non ti do più da mangiare“, e “qui comando io e tu non sei a casa tua“, pronunciato in dialetto. Una collega ha raccontato ai miliari di comportamenti “non appropriati” che la titolare teneva nei confronti degli alunni, spiegando che “tutti i giorni li insultava con frasi volgari e parolacce, soprattutto se stranieri e anche contro i genitori assenti; aveva modi indelicati e irruenti“.

Nei confronti di una bambina con problemi autistici di terzo livello che non voleva mangiare, la donna ha cercato di obbligarla a pranzare mettendosi alle sue spalle, schiacciandole a testa contro il suo ventre con una mano sulla fronte e forzando la bocca della piccola con il cucchiaio, continuando fino a rischiare di farla soffocare anche mentre la bambina gridava.

Già nel 2019 una coppia di origine rumena aveva presentato un esposto ai carabinieri di Corciano, dopo aver trovato evidenti escoriazioni sul corpo di loro figlio di sette mesi, che frequentava il nido della donna indagata. Nei confronti dell’educatrice, il Gip del Tribunale di Perugia ha inoltre emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento alla struttura.