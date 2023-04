Continuano le ricerche per ritrovare Sara Pedri, la 31enne di Forlì scomparsa 2 anni fa

Tra il 25 e il 26 marzo, i Carabinieri di Cles e i vigili del fuoco hanno condotto ricerche nelle acque di Santa Giustina per trovare Sara Pedri, la ginecologa scomparsa il 4 marzo 2021. Un cane, specializzato nella ricerca di tracce e di cadaveri del Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, ha guidato le ricerche sulle rive scoscese del bacino, in particolare in località Castellaz, nella parte nord del lago, dove sfocia il fiume Noce.

La primavera, seguita da un inverno con poche piogge che ha causato una grave carenza di acqua, ha permesso ai volontari di fare un sopralluogo nella parte nord del Lago di Santa Giustina. Tuttavia, le ricerche non hanno portato a nessun risultato. I Carabinieri di Cles continueranno a effettuare periodici servizi di perlustrazione, e chiedono a pescatori, residenti e frequentatori del Lago di Santa Giustina di segnalare qualsiasi informazione utile al ritrovamento di Sara.

La sorella di Sara Pedri, Emanuela, ha confermato a Fanpage che questo preciso periodo dell’anno era stato scelto per effettuare le ricerche perchè con l’abbassarsi del livello dell’acqua è stato possibile utilizzare un escavatore per scavare e spostare centinaia di metri cubi di fango, rimuovendo la grande quantità di limo accumulatosi nel tempo.

Il cane addestrato nel ritrovamento di tracce e cadaveri, proveniente dal Nucleo Cinofili Carabinieri di Bologna, è stato utilizzato ancora una volta nella giornata di sabato 1° aprile per scavare in un’area specifica in cui aveva fiutato una traccia, precisamente a Castellaz, frazione Cagnò, nei pressi del Lago di Novella. La sorella della persona scomparsa ha dichiarato: “Continuiamo a cercarla e non smetteremo mai”.

La Procura di Trento ha concluso le indagini sui presunti maltrattamenti avvenuti all’interno dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dove lavorava Sara Pedri, la donna di 31 anni di Forlì. Al momento sono indagati l’allora Primario del reparto di Ginecologia, Saverio Tateo, e la sua vice, Liliana Mereu. Le persone offese sono 21, compresa Sara Pedri. La famiglia di Sara Pedri spera che si arrivi al processo, poiché da due anni vivono in un limbo, e non potranno gioire fino a quando non sarà trovata Sara.