Continuano gli atti vandalici al Parco della Gioia di Tuturano: si chiedono interventi urgenti

Doveva essere uno dei fiori all’occhiello di Tuturano, frazione del comune di Brindisi, e invece con il tempo si è trasformato in un luogo, l’ennesimo della frazione, in cui si continuano a perpetrare ormai da anni atti vandalici continui. E non chiamiamola questione di maleducazione o di altro, perché ci pare evidente che chi agisce in questa maniera non mostra alcun interesse per la cosa pubblica. Anzi, pare proprio voglia distruggere i beni che fanno parte della comunità.

L’ultimo atto in questione si è verificato in questi giorni. Questa volta è stata presa di mira una giostrina per bambini di quelle che comunemente vengono chiamate “a cavalluccio”. Si tratta di una giostrina costituita da una barra di legno orizzontale in cui due persone ai lati opposti si dondolano a vicenda a causa della forza di inerzia. E il legno non è certo di quelli poco spessi, anzi. Qualcuno è stato in grado però di strappare letteralmente la barra in questione e gettarla per il parco, andando a costituire un pericolo per le persone che attraversano l’area e non solo.

Presenza/assenza di telecamere

La popolazione che abita le immediate vicinanze del parco ormai è esausta, anche perché durante il periodo estivo adesso dovranno fare i conti anche con il disturbo della quiete pubblica, visto che molto spesso i ragazzi e ragazzini sostano nell’area provocando chiasso anche fino a tarda notte. Eppure per risolvere la gran parte dei problemi dell’area, e far pagare i responsabili degli atti vandalici, basterebbe poco. Cosa?

Attivare le telecamere a 360 gradi che sono state installate proprio durante la costruzione del parco per sorvegliare l’area. Perché, infatti, ormai a diversi anni dalla costruzione dell’area in questione, il sistema di videosorveglianza non è stato per niente attivato. Si è parlato di vari problemi che impedirebbero di attivare tale servizio. Viene da chiedersi allora perché sono state installate le telecamere se poi non si possono mettere in funzione. In questi giorni questa testata ha fotografato per ben due volte la barra divelta: prima nella serata del 7 giugno, quando si trovava posta su una panchina, poi nella notte tra l’8 e il 9 giugno, dove la barra appariva praticamente gettata in mezzo al parco sulla strada percorsa da pedoni e biciclette.

Eppure, anche qui, come si fa a non pensare alla notizia che in questi giorni è stata riportata da tutti i giornali locali brindisini circa l’attivazione di 28 telecamere in città e in vari quartieri della stessa. Telecamere sono state attivate presso i parchi Cillarese, Di Giulio e Cesare Braico, al parcheggio dell’ospedale Perrino, a piazza Crispi (stazione ferroviaria), piazza Mercato, corso Garibaldi all’intersezione con corso Roma, alla rotatoria d’ingresso della Ss7, la rotatoria in via provinciale S.Vito e via Ciciriello, la rotatoria in viale Arno e via provinciale per Lecce. Il neo-sindaco Giuseppe Marchionna ha dichiarato di essere soddifatto per tali interventi.

Alla luce degli ultimi eventi sembra proprio che neanche Tuturano possa aspettare. Perché? Perchè il Parco della Gioia man mano sta diventando il “parco del degrado”, e senza sicurezza si possono creare anche situazioni di pericolo per gli stessi utenti che frequentano l’area. E non è solo il Parco della Gioia ad avere questo problema. Telecamere a 360 gradi sono state installate anche in piazza Regina Margherita sempre a Tuturano, durante le fasi della rigenerazione urbana. Anche queste non funzionano, per cui anche il centro della frazione rimane sprovvisto di videosoveglianza, senza contare che in piazza esiste un’attività commerciale e una biblioteca in una antica torre. La cittadinanza chiede quindi al sindaco Marchionna di prendere immediatamente in carico questa situazione e di risolverla il prima possibile, a tutela della pubblica incolumità e non solo.