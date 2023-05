Un caso di grande risonanza giudiziaria torna al centro dell’attenzione il prossimo 22 maggio, quando la Corte d’assise di Catania si pronuncerà sulle nuove richieste di perizia psichiatrica avanzate dagli avvocati di Salvatore Blanco e Letizia Spatola. Questi due individui sono stati condannati all’ergastolo dopo la tragica morte di Evan Lo Piccolo, un bimbo di soli 21 mesi scomparso nell’agosto del 2020.

Salvatore Blanco ha presentato una richiesta di valutazione psichiatrica sulla sua capacità di stare in giudizio, mentre i legali di Letizia Spatola, la madre del bambino, hanno presentato la documentazione medica già esibita in primo grado per ottenere l’assoluzione. Secondo la difesa, anche Letizia Spatola sarebbe vittima dei maltrattamenti dell’ex compagno.

La corte d’assise d’appello di Catania si è riservata il 22 maggio per prendere una decisione, fissando una nuova udienza. A quel punto, potrà concedere lo svolgimento delle perizie oppure rigettarle e fissare la data per la discussione delle parti.

Durante la prima udienza in Corte d’assise d’appello a Catania, tenutasi l’8 maggio, è stata avanzata la richiesta di valutazione sulla capacità di stare in giudizio da parte di Salvatore Blanco. Si è appreso che durante la sua reclusione nel carcere di Vibo Valentia, Blanco ha tentato il suicidio tramite impiccagione, ma è stato salvato in extremis da un compagno di cella e successivamente ricoverato.

Tentativo di fuga dalla giustizia o reale disturbo psichiatrico?

La sua difesa ha depositato una relazione clinica che sostiene che il detenuto sia uscito da questa crisi momentanea. D’altra parte, la difesa di Letizia Spatola ha chiesto nuovamente una perizia psichiatrica, basandosi su una certificazione medica secondo la quale la madre avrebbe sofferto di disturbi di personalità sin da piccola. La Corte d’assise si pronuncerà in merito il 22 maggio.

Nonostante queste richieste, è importante ricordare che Salvatore Blanco è stato già riconosciuto capace di intendere e di volere relativamente ai capi di imputazione. Tuttavia, i suoi difensori hanno chiesto un’ulteriore perizia a seguito del tentativo di suicidio in carcere.

La criminologa Anna Vagli, consulente degli zii e del padre biologico di Evan afferma che l’unica vittima di questa storia è il piccolo Evan. Secondo lei, il tentativo di suicidio non cambierà ciò che è stato commesso. Sia Letizia che Salvatore sono già stati condannati all’ergastolo in primo grado per aver massacrato il piccolo Evan con botte consapevoli e reiterate. Anna Vagli esprime la speranza che la Corte d’assise respinga le richieste delle difese e che i colpevoli paghino per il loro crimine.