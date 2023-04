Commessa tenta di evitare e bloccare un furto, ma viene schiaffeggiata

I furti sono all’ordine del giorno e non avvengono soltanto nelle case, ma anche in luoghi pubblici come può essere un negozio oppure un supermercato. In un negozio di Trento, una commessa ha provato a bloccare il furto da parte dei malviventi, ma nel tentativo di cercare di bloccarli, la donna viene trattata in malo modo e schiaffeggiata con nessuno intervenuto in suo soccorso.

Oggi la commessa ha deciso di denunciare il fatto con una lettera fatta giungere alla redazione in modo che tutti ne siano a conoscenza. La commessa, nella lettera racconta e descrive quanto accaduto. I fatti sono accaduti nella giornata di sabato 1 aprile quando la commessa ha notato un uomo e una donna che riponevano degli articoli nel loro borsone.

La commessa li ha invitati a riporli all’interno della shopper fornita dal negozio, ma i due hanno mormorato qualcosa. Invece di recarsi alle casse per pagare la merce presa, hanno pensato bene di allontanarsi dal negozio. La donna li segue e invita il giovane a darle la borsa con la refurtiva e il malvivente, nel tentativo, le molla un ceffone.

Una dinamica avvenuta all’esterno del negozio con tantissima gente, considerando che erano le 14:30 del pomeriggio e molti stavano anche aspettando il bus alla fermata che si trova nei pressi. La commessa racconta che “c’era anche diversa gente che passeggiava e nessuno si è degnato di intervenire o dirmi qualcosa”.

A quel punto, chiama le forze dell’ordine per denunciare la violenza subita. Ha deciso si sporgere denuncia anche perché non vuole arrendersi a quello che ha definito una “passiva accettazioni delle leggi odierne”. Non è solo indifferenza, ma anche “quanto la micro-criminalità nell’ultimo anno la stia facendo da padrona all’interno della nostra quotidianità”. Consapevole che forse non cambierà nulla, ma spera che l‘informazione e la divulgazione possano essere la chiave per il cambiamento.