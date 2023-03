Comicon 2023 e scudetto Napoli, arriva la decisione del comune: "Il 29 aprile aprirà regolarmente ai suoi visitatori"

Con lo scudetto sempre più vicino i tifosi del Napoli stanno iniziando a preparare i primi festeggiamenti. La possibile data di questa vittoria storica potrebbe arrivare il 29 aprile in un match contro la Salernitana, che coincide con la seconda giornata del Napoli Comicon 2023.

La fiera del fumetto si tiene alla Mostra d’Oltremare, a pochi passi dallo stadio Diego Armando Maradona, proprio per questo motivo l’amministrazione di Napoli ha dovuto raccogliere le varie sollecitazioni per cercare di fare chiarezza in merito alla sicurezza generale ed ai trasporti pubblici.

Delle prime dichiarazioni in merito sono arrivate dal sindaco Gaetano Manfredi in una intervista a Radio Marte: “Sappiamo che non è facile gestire i due eventi. Purtroppo e per fortuna in quei mesi Napoli sarà piena di eventi e secondo me è meglio quando ci sono attività, persone, eventi perché questo significa economia e centralità di Napoli. Noi, quindi, dobbiamo essere in grado di accogliere tutti e gestire la situazione con professionalità; perciò ci vuole grande responsabilità”.

Il comunicato da parte dell’organizzazione

Rispondendo ai numerosi abbonati ed a coloro che hanno acquistato il biglietto giornaliero di sabato, le pagine social del Napoli Comicon 2023 hanno confermato che la fiera si terrà regolarmente nella giornata del 29 aprile, senza subire nessuno slittamento o annullamenti con possibili rimborsi.

Il comunicato viene firmato dall’assessore al turismo e attività produttive Teresa Armato, ai trasporti Edoardo Cosenza e alla Polizia Municipale Antonio De Iesu: “Abbiamo deciso di organnizare un piano di sicurezza apposito in modo da far svolgere il Comicon e consentire l’afflusso allo stadio. Il Comicon aprirà regolamente ai suoi visitatori il 29 aprile”.

Intanto gli organizzatori del Comicon stanno annunciando nuovi ospiti: nei quattro giorni della fiera ci saranno alcuni artisti della Bao Publishing come Zerocalcare, Reinhard Kleist, Greta Xella, Jacopo Starace e Fabio Pia Mancini. I nomi degli altri ospiti sono presenti sul sito ufficiale della fiera.