Colpo al centro agroalimentare Val Pescara, portati via circa 30mila euro

I Carabinieri della Compagnia di Pescara hanno finalmente chiuso il cerchio intorno al furto avvenuto l’11 luglio del 2022 al Centro Agroalimentare Valle del Pescara di Cepagatti.Il furto, perpetrata da un gruppo di malviventi, è costata alla guardia giurata una beretta di servizio e una ferita, mentre i ladri sono riusciti a fuggire con un bottino di circa 30.000 euro. Sebbene i primi due arresti siano avvenuti a settembre dello scorso anno, i carabinieri hanno lavorato incessantemente per identificare gli altri due colpevoli rimasti ignoti: Domenico Nobile e Maurizio Longo.

Entrambi questi individui sono già nella casa circondariale, ma ciò non vuol dire che la loro colpevolezza sia diminuita. In particolare, Domenico Nobile, già detenuto per altri reati, con una beretta anch’essa rubata nel furto di luglio, sembra essere l’artefice principale del colpo. I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Pescara hanno eseguito un lavoro minuzioso che ha coinvolto analisi approfondite dei dati di traffico telefonico, indagini tecniche di ricostruzione dei percorsi, esami su collegamenti e frequentazioni, nonché riscontri ed individuazione di un appartamento in cui i malviventi si erano divisi il bottino e dove uno dei complici aveva nascosto la beretta rubata.

Durante il furto uno dei malviventi aveva perso il casco che indossava, su cui sono stati eseguiti accertamenti dalla scientifiac Carabinieri del Ris, che hanno identificato una impronta del dito pollice. Questo elemento è stato fondamentale per identificare il colpevole insieme ad altri elementi di prova come la presenza di materiale biologico.

Gli investigatori hanno anche concentrato la loro attenzione sulla ricostruzione dei rapporti esistenti tra i due complici rimasti ignoti, ripercorrendo le loro vicende giudiziarie passate ed in epoca presente.

Ciò ha permesso di scoprire gravi vicende di mafia in cui i due erano stati coinvolti in passato, tra cui associazione per delinquere, furti, estorsioni e reati in materia di armi. Infine, il gip di Pescara, Francesco Marino, ha espresso piena soddisfazione per il lavoro svolto dai Carabinieri e ha voluto sottolineare l’importanza del loro duro lavoro nel garantire la sicurezza e la giustizia in un momento così difficile. Grazie al loro impegno, quindi, i responsabili del furto sono stati individuati e arrestati, dando modo di chiudere un capitolo spiacevole per la città di Cepagatti e la sua comunità.