La donna, una 45enne di Casier, ha denunciato il suo ex compagno per persecuzione dopo la fine della loro storia d’amore. Tuttavia, le sue denunce non sono state sufficienti a fermare l’uomo, che ha tentato di ucciderla davanti alla sua abitazione.

Dopo oltre cinque anni, il giudice Marco Biagetti del tribunale di Treviso ha condannato Toscano, originario di Reggio Calabria ma residente a Spresiano al momento dei fatti, a tre anni e sei mesi di reclusione.

I fatti risalgono alla notte tra il 29 e il 30 novembre 2017, quando la donna stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa con un’amica. Inaspettatamente, si è trovata faccia a faccia con il suo ex che l’ha colpita al collo prima di fuggire. Nonostante i danni permanenti al collo, la malcapitata è riuscita a sopravvivere grazie all’intervento tempestivo dei sanitari.

Le indagini su questo caso sono state complesse, e inizialmente si è ipotizzata una derubricazione del reato. Tuttavia, è stato un procedimento parallelo per stalking ad aumentare la gravità delle accuse contro Toscano. Prima della vicenda, la donna aveva denunciato l’ex compagno per il suo comportamento persecutorio, che includeva continue telefonate e messaggi, nonché appostamenti sotto casa. Nonostante le gomme dell’auto tagliate, la donna aveva avuto difficoltà a fornire prove conclusive dell’implicazione di Toscano.

L’ importanza di denunciare immediatamente

Questo caso mette in luce l’importanza di denunciare tempestivamente e adottare misure di protezione adeguate. Anche se può essere difficile ottenere prove concrete, è fondamentale chiedere aiuto e coinvolgere l’intervento delle autorità competenti. Nel caso specifico, la denuncia della donna ha portato alla condanna di Toscano, che è già stato scontato, ma ha anche svolto un ruolo cruciale nella decisione del tribunale.