Codroipo, il sindaco cancella nelle scuole i riferimenti "a culture diverse": banditi i bambolotti di colore

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Non credo che il problema dell'Italia siano davvero i bambolotti di pelle scura. E davvero incredibile pensare che i politici, in una situazione tragica come la nostra, pensino a fare delle leggi apparentemente inutili. I problemi sono altri, e spero che vi dimostrino analogo impegno profuso in queste cose totalmente frivole.