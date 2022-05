Ascolta questo articolo

Proprio in queste ore le forze dell’ordine hanno proceduto all’arresto del noto medico. Da mesi finito sotto il mirino della magistratura per alcune attività illecite, è stato finalmente smascherato. Si tratta di una storia incredibile, alla quale si fa fatica a credere. Ha agito indisturbato per molto tempo, ma alla fine ha commesso dei passi falsi che si sono rivelati per lui fatali.

Il medico svolgeva il lavoro di anestesista presso il policlinico di Tor Vergata, ma a quanto pare non era la sua unica ‘attività professionale’. Da tempo aveva attirato l’interesse delle forze dell’ordine, in quanto si sospettava un suo coinvolgimento in sporchi affari. Quello che ha ritrovato la polizia presso la sua abitazione ha dell’incredibile: ecco cosa faceva di notte.

L’assurda scoperta

In sostanza, il 46enne l’anestesista Alessandro Galli svolgeva una doppia vita. Mentre la mattina si dedicava alla professione di medico, la sera si spogliava del suo camice bianco per assumere le vesti del pusher. Secondo le indagini della Polizia, il noto medico era uno spacciatore di hashish, un incredibile ipotesi di reato confermata poi dal blitz presso la sua abitazione.

Infatti, quando hanno fatto irruzione presso l’abitazione del 46enne a Palestrina, le forze dell’ordine hanno ritrovato circa 6 chili di sostanze stupefacenti. In bella vista sul comodino della sua camera da letto era presente qualche dose di crack, mentre in salotte è stato trovato un coltello sporco di hashish e un etto di droga.

Insomma, pare che l’abitazione del medico spacciatore fosse una vera e propria centrale di spaccio, oltre alle grandi quantità di droga è stato ritrovato persino un bilancino di precisione. Ora gli inquirenti stanno indagando per capire quali contatti avesse il 46enne, insieme a lui in casa erano presenti anche altri due uomini, probabilmente due clienti abituali. Intanto come riporta Romatoday, l’assessore romano D’Amato ha già annunciato la richiesta di radiazione per il medico romano.