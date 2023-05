Cittadino premuroso ripara da solo pericolosa buca: multato con 622 euro e obbligo di rimuovere il lavoro

Un cittadino premuroso, Claudio Trenta, residente a Barlassina, nella provincia di Monza e Brianza, ha deciso di prendere in mano la situazione e risolvere un problema che da mesi metteva a rischio la sicurezza dei pedoni. L’attraversamento pedonale tra via Monte Santo e viale Trieste presentava una profonda buca pericolosa, nonostante le segnalazioni effettuate in passato. Le richieste di intervento erano rimaste inascoltate, spingendo Trenta a prendere una decisione drastica: ha acquistato del bitume e ha provveduto personalmente a chiudere la buca, lo scorso 26 aprile.

Tuttavia, Trenta ha ricevuto una multa di 622 euro (che sale a 866 euro se non pagata entro 5 giorni) direttamente presso la sua abitazione. Il motivo? La violazione dell’articolo 21/1-4 del Codice della Strada. Secondo la legge, ha eseguito “un’opera sulla strada comunale e sulla pertinenza della stessa, senza la preventiva autorizzazione della competente autorità”.

È importante sottolineare che Trenta ha agito con l’intento di garantire la sicurezza dei suoi concittadini. Nella speranza di sensibilizzare le autorità competenti e far conoscere il problema ai suoi concittadini, ha creato un gruppo Facebook dove ha condiviso le sue preoccupazioni. Inoltre, ha segnalato più volte il problema agli uffici comunali, inviando anche comunicazioni ufficiali alle forze dell’ordine e al prefetto. Nonostante i suoi sforzi, non ha ricevuto alcun riscontro o intervento da parte delle autorità competenti.

Ingiustizia e mancanza di risposta da parte delle istituzioni

La sua decisione di acquistare il bitume e chiudere personalmente la buca è stata presa con il fine di proteggere i pedoni e gli automobilisti. Tuttavia, il suo gesto è stato punito con una multa e l’obbligo di rimuovere l’opera abusiva, ovvero il catrame utilizzato per coprire la buca senza autorizzazione.

Trenta, nel commentare la situazione, ha ribadito di aver agito in buona fede, cercando in tutti i modi di ottenere una risposta dalle istituzioni competenti. La sua frustrazione è palpabile, considerando il fatto che abbia dovuto prendere iniziative personali per affrontare un problema che riguarda la sicurezza di tutti. È evidente che in questa situazione si è verificato un fallimento delle istituzioni preposte alla gestione del territorio. L’inerzia delle autorità locali nel rispondere alle segnalazioni dei cittadini rappresenta un problema grave che richiede una riflessione sul funzionamento dei servizi comunali.