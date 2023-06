Cinque vele: in Sardegna il mare più bello, Toscana al secondo posto

Nel 2023, il mare più bello d’Italia si trova in Sardegna, la regione più premiata dalle Cinque Vele di Legambiente e Touring Club italiano. Ogni anno, queste organizzazioni selezionano le località marine migliori del Paese e quest’anno sono state ben sette le aree segnalate nell’isola. Al primo posto si trova Baunei, nella provincia di Nuoro. La Toscana si posiziona al secondo posto, con quattro località premiate.

Le regioni della Puglia, Campania e Sicilia si classificano al terzo posto a pari merito. Anche la Basilicata e la Calabria sono state premiate quest’anno, con la new entry di Tropea in Calabria. La guida valuta oltre 400 comuni costieri italiani e premia con il massimo riconoscimento, le Cinque Vele, quelli che sono riusciti a coniugare territori e luoghi d’eccellenza con strategie di sviluppo sostenibili. Quest’anno, sono state premiate in totale 21 località distribuite in 7 regioni.

La Sardegna è stata ancora una volta la regione più premiata, con sette località. L’anno scorso aveva ottenuto il primato di Regione con il mare più bello e quest’anno Baunei si è classificata al primo posto. La strategia del “numero chiuso” adottata da Baunei, che implica un limite di capienza che permetta la giusta convivenza tra l’ambiente e i visitatori, ha contribuito al suo successo. Altre località sarde premiate con le Cinque Vele sono Domus de Maria, Bosa, Cabras, Posada, Budoni e Santa Teresa di Gallura.

In Toscana, le Cinque Vele sventolano sulle province di Grosseto e Livorno, in particolare sull’isola di Capraia e nei comuni di Castiglione della Pescaia, dell’isola del Giglio e di Capalbio. Nel sud Italia, la Puglia e la Campania si sono distinte. Nardò si è classificata al secondo posto nella classifica generale, seguita da Porto Cesareo, entrambe nell’Alto Salento Jonico. Vieste nel Gargano è stata premiata per la prima volta. In Campania, le Cinque Vele sventolano lungo la costa cilentana, a Pollica-Acciaroli-Pioppi, San Giovanni a Piro e San Mauro Cilento. In Sicilia, il vessillo delle Cinque Vele sventola su Pantelleria e Santa Marina Salina. In Basilicata, Maratea si è confermata a Cinque Vele. La Calabria ha fatto il suo ingresso nella classifica con Tropea. La guida non riguarda solo le località marine, ma anche quelle lacustri. Sono stati premiati 12 comuni sui laghi, distribuiti in 6 regioni.

La provincia autonoma di Trento e Bolzano si confermano le più premiate con 4 località, tra cui Molveno, che si è posta l’obiettivo di ripensare le strategie di sviluppo turistico e contingentare il carico di ospiti. Altre località lacustri premiate sono Scanno in Abruzzo, Ledro in Trentino e Fiè allo Sciliar e Appiano sulla strada del vino in Alto Adige. Anche altre regioni hanno ottenuto il riconoscimento delle Cinque Vele per le località lacustri, come il Veneto con Alpago e Sospirolo, la Toscana con Massa Marittima, il Piemonte con Avigliana e Cannero Riviera, e la Lombardia con Toscolano Maderno e Gardone Riviera. La cerimonia di consegna delle Cinque Vele si è tenuta a Gardone Riviera, sulla riva occidentale del Lago di Garda. Questo testimonia l’importanza delle località lacustri e marine nel promuovere lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente.