Cinque marchi storici protagonisti di cinque francobolli

Corposa emissione oggi per i filatelici italiani, il programma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy infatti ha preparato per noi una “tavola imbandita” di prodotti con 5 francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati ai marchi storici di interesse nazionale del settore agroalimentare: De Cecco, Cirio, Vismara, Santa Rosa, Ambrosoli.

Tutti dal valore “B” pari ad 1,20 euro, tariffa base di una spedizione ordinaria. Non è la prima volta che alcuni brand famosi finiscono dentellati, ieri ad esempio è stato omaggiato il “Felce Azzurra” di Pagileri nel centesimo anniversario ed altri sono in calendario ad esempio il prossimo 24 maggio Rigoni di Asiago, nel 100° anniversario dalla fondazione.

Ma guardiamo all’emissione di oggi che si compone di 5 valori, tutti stampati come sempre dall’Istituto Poligrafico Zecca di Stato in formato adesivo, per una tiratura di 200.400 esemplari racchiusi in fogli da ventotto pezzi.

Le vignette propongono elementi figurativi tipici dei rispettivi marchi sulle quali a lavorare ai bozzetti ci hanno pensato Fabio Abbati per il francobollo dedicato a De Cecco, il Centro Filatelico della Produzione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la Cirio; Matias Hermo per i francobolli dedicati a Vismara e Santa Rosa; Gaetano Ieluzzo per Ambrosoli.

A corredo dell’uscita il tradizionale timbro del primo giorno di emissione nelle varie località interessate: Pescara, San Lazzaro di Savena (BO), Casatenovo (LC), Bologna e Ronago (CO) ma anche a Roma dove si è convogliata la presentazione ufficiale dell’emissione,

Naturalmente Poste Italiane realizzerà i suoi prodotti, dalle cartelle filateliche ai bollettini descrittivi con articoli a firma della Direzione Comunicazione e Media del Gruppo De Cecco, di Maurizio Gardini, Presidente di Conserve Italia, per il francobollo dedicato a Cirio, dell’Ufficio Marketing Vismara, della Direzione Marketing Santa Rosa Gruppo Valsoia S.p.A., di Alessandro Ambrosoli, Presidente G.B. Ambrosoli S.p.A.