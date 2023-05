La vicenda accaduta proprio di fronte alla stazione centrale di Pescara ha suscitato molte reazioni e dibattiti sul tema del trasporto degli animali sui taxi. La donna, che si è vista rifiutare la corsa da due tassisti a causa della presenza del suo barboncino in braccio, ha avuto la fortuna di trovare un terzo tassista disponibile a portarla a destinazione senza nessun problema.

Grazie a questo gesto di umanità e rispetto per la vita animale, la donna e il suo amico a quattro zampe hanno potuto raggiungere la loro casa senza ulteriori problemi. Dalle dichiarazioni di Antonio Abagnale, rappresentante di Uritaxi, emerge che la normativa vigente non prevede l’obbligo di accettare le corse con animali a bordo se questi non sono trasportati in un’apposita gabbia o trasportino.

Questo significa che gli operatori sono liberi di decidere se accettare o meno il cliente con il suo amico peloso in braccio, a seconda delle loro preferenze personali. Tuttavia, questa situazione può creare non pochi disagi per le persone che si trovano a dover utilizzare i taxi in compagnia dei loro animali, soprattutto se questi non sono in grado di stare in una gabbia o se si tratta di animali di piccola taglia.

Per questo motivo, sono molti coloro che chiedono una modifica della normativa vigente, affinché venga garantito il diritto di tutti i passeggeri, animali compresi, ad essere trasportati in modo sicuro e confortevole. In fondo, il trasporto pubblico non dovrebbe essere limitato soltanto alle persone, ma dovrebbe essere aperto a tutti coloro che hanno bisogno di spostarsi da un luogo all’altro, indipendentemente dalla loro razza, etnia o specie.

Sebbene la normativa sia ancora alquanto restrittiva in questo senso, siamo fiduciosi che presto verranno adottate misure più concrete per garantire il benessere degli animali e la libertà di movimento insieme ai loro compagni umani.