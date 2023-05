Cgil, Cisl e Uil, circola un audio: "20 euro se vieni in manifestazione contro il governo"

Un audio che sta circolando su whatsapp sta gettando ombre sull’intera manifestazione organizzata da Cgil, Cisl e Uil lo scorso sabato 20 maggio a Napoli, mettendo in discussione la genuinità e la spontaneità della partecipazione dei manifestanti. Secondo quanto riportato nell’audio, un noto dirigente sindacale della Uil Funzione Pubblica avrebbe promesso una banconota da 20 euro a tutti i partecipanti, come compenso per la loro presenza alla manifestazione contro il governo.

L’audio, attribuito al dirigente sindacale, invita i lavoratori e i loro familiari a “fare numero in piazza” e promette un incentivo economico in cambio della restituzione della pettorina e della bandierina. L’iniziativa ha attirato migliaia di persone provenienti da diverse regioni del sud Italia, con pullman provenienti dal Lazio, dall’Abruzzo, dal Molise, dalla Basilicata e dalla Sicilia. Tuttavia, la diffusione di questo audio ha scatenato reazioni contrastanti e sollevato diverse questioni.

Mentre alcuni dirigenti sindacali si sono indignati per la promessa di una somma di denaro in cambio della partecipazione, altri non sembrano essere preoccupati. Un dirigente sindacale di Roma ha addirittura minimizzato l’accaduto, affermando che i 20 euro sarebbero stati un rimborso per un semplice panino e un caffè, e quindi non vedeva nulla di scandaloso nella situazione. Questa diversità di opinioni all’interno del mondo sindacale non ha fatto che alimentare il dibattito su quanto sia appropriato o etico promettere compensi economici per partecipare a una manifestazione politica.

Alcuni hanno anche sollevato dubbi sulla genuinità dell’audio, mettendo in discussione la sua autenticità e sospettando che possa essere stato manipolato per creare polemiche attorno all’evento. Tuttavia, nonostante le controversie e le incertezze, sabato sono giunte a Napoli circa 50.000 persone per partecipare alla manifestazione nazionale dei sindacati. La protesta si è concentrata sui diritti dei lavoratori e sul tema del lavoro, ma ha espresso anche un chiaro no all’autonomia differenziata e una critica al governo guidato da Meloni.

La manifestazione di Napoli ha dimostrato l‘impegno e la mobilitazione dei sindacati e dei lavoratori del sud Italia, che hanno deciso di farsi sentire in modo forte e chiaro. Nonostante le polemiche che hanno circondato l’evento, i partecipanti hanno manifestato la loro determinazione nel difendere i propri diritti e nel far sentire la propria voce contro le politiche governative. Ora resta da vedere se quest’evento lascerà conseguenze durature o se sarà presto dimenticato nel vortice delle altre notizie di cronaca.