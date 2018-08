Cesena, esce fuori strada e si ribalta con l’auto: muore ragazzo 19enne

Ancora una tragedia, ancora un incidente d’auto colpisce le strade di Cesena. Dopo un estate segnata da altri morti sulle strade, ancora una volta nel cesenate un morto a seguito di un ribaltamento con l’auto. La tragedia è avvenuta poco dopo nella notte tra domenica e lunedì. L’incidente avvenuto trascorsa la mezzanotte ha visto come vittima un ragazzo di 19 anni di Santa Maria Nuova in provincia di Cesena.

Allertati i sanitari del 118 che sono immediatamente arrivati sul posto con ambulanza e auto con il medico a bordo, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane ragazzo. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Le dinamiche dell’incidente sono al vaglio dei Carabinieri di Borello.

Da una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente, il ragazzo di 19 anni viaggiava seduto al lato passeggero in auto, una Ford Fiesta, con altri quattro ragazzi. Nell’affrontare la curva in Via Montebellino, località San Carlo provincia di Forlì Cesena, il guidatore avrebbe perso il controllo della vettura che si è ribaltata ed è finita nel fossato che costeggia la carreggiata.

Il giovane è morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi dei soccorritori di rianimarlo, mentre sono usciti del tutto illesi gli altri quattro ragazzi che viaggiavano in macchina, compreso il conducente. Per loro solo un enorme spavento, e il dolore misto alla rabbia per aver perso un amico in questo modo.

Le forze dell’ordine intanto stanno cercando di chiarire la vicenda. Al vaglio degli inquirenti la velocità dell’auto nel momento in cui il guidatore ne ha perso il controllo, se l’asfalto presentasse zone dissestate o unte. Da valutare, anche se dai primi accertamenti non sembrerebbe, se i ragazzi erano sotto effetti di droghe o alcolici che potrebbero in qualche modo peggiorare la situazione dei quattro sopravvissuti (soprattutto del ragazzo alla guida dell’automobile).