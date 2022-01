Chiunque in Italia conosce la frase “parola di Francesco Amadori”, slogan della nota azienda situata in provincia di Cesena che produce e commercializza pollo. E slogan non potrebbe essere più azzeccato per la notizia che in queste ore è rimbalzata su tutti i media nazionali: il “re” del pollo ha infatti provveduto a licenziare la nipote, Francesca Amadori. Secondo quanto riferito dai giornali nazionali i rapporti tra le parti erano ormai tesi da tempo. La donna ricopriva l’incarico di responsabile della comunicazione.

“Tali regole sono valide per tutti i dipendenti senza distinzione alcuna” – così ha fatto sapere il consorzio operativo Gesco del gruppo Amadori. Al momento non si conoscono le cause alla base del licenziamento. Martedì mattina Francesca Amadori ha ricevuto l’avviso di interruzione del rapporto di lavoro con l’azienda. Il provvedimento aveva effetto immediato. Attualmente Flavio, padre di Francesca, è il presidente del consorzio.

Riunione dei soci

Dopo il licenziamento di Francesca l’assemblea dei soci si è riunita immediatamente e ha chiesto alla donna di rimanere al suo posto. Purtroppo non vi è stato verso di poterla fare ritornare. Da tempo inoltre sarebbero circolate voci su una rottura professionale tra la donna e il gruppo Amadori.

“Un provvedimento che ritengo ingiusto e illegittimo e che non riguarda la violazione di alcuna regola aziendale, trovando al contrario fondamento in altre logiche che dovranno essere appurate nelle opportune sedi” – così ha commentato la decisione la diretta interessata. Francesca ha chiesto conforto al telefono proprio al nonno Francesco.

Da quanto fa sapere Il Resto del Carlino pare che i rapporti tra padre e figlia non fossero più buoni. A fine anni ’90 il fratello di Francesco, Arnaldo, co-fondatore del gruppo, era stato allontanato dall’azienda. Attualmente i figli di Arnaldo e il marito di Francesca Amadori lavorano invece in azienda. Sulla vicenda si potranno conoscere ulteriori dettagli nelle prossime ore.