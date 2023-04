Centro di Dinamicizzazione Tuturano: mercoledì 26 Aprile nuovo incontro

Si avvia ad entrare nel vivo il recupero del Centro di Dinamicizzazione Giovanile di Tuturano, frazione del comune di Brindisi, un immobile costato quasi 2 milioni di euro e realizzato nell’ambito del progetto di Rigenerazione Urbana. Da anni l’immobile versa in condizioni fatiscenti, tanto da essere diventato noto anche sulla stampa nazionale come un “simbolo”, se proprio così possiamo dire, dello spreco di denaro pubblico. In questi anni di letterale abbandono, l’immobile è stato completamente vandalizzato in tutte le sue parti. Divelti gli impianti elettrici, le porte a vetro, i soffiti e quindi le pareti interne, le strutture di coimbentazione dei muri, tutto questo unito a delle condizioni di igiene assolutamente precarie, con il guano di uccelli che si trova ancora oggi per terra.

La scorsa settimana si è tenuto un incontro proprio presso la struttura tra alcune associazioni locali e i rappresentati istituzionali del comune di Brindisi, questo in modo da illustrare il progetto “Riusa Brindisi”, tra cui rientra anche il recupero dela struttura di Tuturano, che dovrebbe diventare una “Casa di Quartiere”. L’obiettivo è ambizioso. Far rinascere l’immobile e assegnarlo tramite un apposito bando, a qualche associazione, sia locale che non, in modo da realizzare al suo interno delle attività di rilevanza sociale. E continuano a tal proposito gli incontri per illustrare il progetto e favorire la partecipazione delle associazioni e della popolazione.

Il 26 Aprile nuovo incontro

Secondo quanto si apprende dalla pagina social “Palazzo Guerrieri”, il laboratorio di innovazione urbana della città di Brindisi, nel pomeriggio del 26 Aprile si terrà un nuovo incontro di coprogettazione per la “Casa di Quartiere” di prossima apertura a Tuturano appunto presso il Centro di Dinamicizzazione Giovanile.

Nella struttura dovranno realizzarsi quindi attività di rilevanza sociale come laboratori educativi, corsi di formazione e molto altro. Nel mese di maggio cominceranno i lavori di recupero dell’immobile che dovrebbero durare fino a dicembre prossimo, data nella quale la ditta che si occuperà del recupero dovrà consegnare i lavori. L’obiettivo del nuovo incontro del 26 Aprile, che si terrà alle 17:30 presso la Biblioteca Sociale “Enzo Cosma”, sempre a Tuturano,è quello di “ampliare e facilitare la partecipazione al bando RIUSA BRINDISI per l’affidamento in gestione dell’immobile” – si legge sulla pagina di “Palazzo Guerrieri”.

Tuttavia, nonostante qualcosa pare si stia realmente muovendo per recuperare la struttura in questione, i cittadini della frazione brindisina sono scettici sull’effettivo recupero dell’immobile. Tanti i commenti a mezzo social. Qualcuno è arrivato addirittura anche ad insunuare che si tratti della solita propaganda politica per le prossime elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi, e che quindi l’immobile rimarrà così com’è. Questa testata continuerà comunque a seguire con attenzione l’iter di recupero dell’immobile in ogni sua parte.