Cena sfarzosa a Viareggio per un’armatore straniero, conto da 100mila euro

Una sfarzosissima cena sulla costa toscana è costata ben 100mila euro ad un turista straniero, che aveva prenotato una saletta presso un ristorante di Viareggio. Il salato pasto si è consumato qualche giorno fa nel cuore della città della Versilia, che affaccia sul mare Tirreno. È qui che il titolare di un ristorante ha ricevuto la telefonata di un armatore.

Quest’ultimo ha chiesto di prenotare una saletta con vino a volontà per i suoi 23 ospiti. Oltre all’alcool, il danaroso cliente ha anche chiesto nel menu un chilo e duecento grammi di caviale, aragoste che sono state fatte arrivare appositamente dalla Sardegna, oltre ad arselle, capesante, rombo e ricciola.

Per annaffiare giù il pasto, bottiglie magnum di Krug Grand Cuvée e di Petrus Grand Vin Pomerol 2015, dal valore di diverse centinaia di euro a bottiglia per ciascuno vino. Tutto era pronto all’arrivo del facoltoso turista ed i suoi 23 ospiti, accompagnati anche da 6 guardie del corpo, per la preoccupazione della moglie del proprietario.

“Ma l’hai chiesta la preautorizzazione della carta di credito?“, ha chiesto più volte la donna al marito durante la serata, mentre continuavano a venir aperte bottiglie di costosi vini pregiati. “Stai tranquilla“, la rassicurava il proprietario del locale, fino a che lei è andata a casa in prede all’ansia per la presentazione del conto.

La sorpresa c’è stata veramente al momento in cui il turista ha ricevuto il totale, che includeva non solo il cibo e le bevande consumate durante il pasto, ma anche una magnum di Sassicaia che il cliente ha voluto donare a ciascuno dei suoi ospiti a fine pasto. Davanti ad un conto di 74mila euro e spiccioli, l’armatore ha infatti sorpreso il ristoratore, chiedendo di fare cifra pari. “Prendo qualche altra bottiglia e ti dò 100mila euro,” ha spiegato semplicemente il turista.