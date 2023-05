Causò il decesso del figlioletto e lo portò alla cassa del supermercato: chiesti 30 anni

Una madre accusata di aver causato il decesso del proprio figlio di due anni è stata condannata a una lunga pena di 30 anni. Il procuratore Manuela Comodi ha chiesto questa condanna, affermando che la donna ha agito in modo consapevole e con piena premeditazione. Nonostante sia stata riconosciuta l’attenuante del vizio parziale di mente, il pubblico ministero ha sottolineato la gravità del gesto compiuto.

La donna 44enne di nazionalità ungherese è stata accusata di aver pianificato per lungo tempo l’atto che ha portato al decesso del bambino, prima di infliggergli gravi lesioni in un casolare abbandonato il primo ottobre del 2021 a Po’ Bandino, frazione di Città della Pieve, in provincia di Perugia.

Successivamente, ha trasportato il piccolo in un supermercato della zona, dove è stato trovato sul nastro trasportatore della cassa grazie alla chiamata dei dipendenti che hanno prontamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Il movente di questo gesto è stato legato al rapporto tra la donna e il padre del bambino, suo ex compagno, con il quale era in corso una complessa situazione legale per l’affidamento del piccolo.

La decisione del tribunale ungherese di affidare esclusivamente il bambino al padre ha scatenato forti reazioni nella madre, che secondo l’accusa aveva già concepito l’idea di compiere tale azione molto prima dell’evento. Nonostante un momento di grande tensione, la sua azione è stata considerata il risultato di una scelta consapevole. La Procura ha raccolto numerose prove investigative, tra cui evidenze scientifiche, per sostenere l’accusa di azioni premeditate nei confronti della donna.

Ad esempio, sono stati trovati segni di lesioni del bambino su un oggetto nascosto nel supermercato e su un indumento lasciato in un’altra località, che si ritiene essere il luogo in cui si è verificato l’episodio. Secondo la Procura, la donna ha fornito informazioni false anche durante le audizioni relative all’affidamento del bambino, accusando addirittura la nonna del piccolo di comportamenti dannosi che si sono poi rivelati infondati.