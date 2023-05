Cosa ne pensa l’autore

Teo Sebbas - Questo fatto di cronaca è profondamente sconcertante e richiama l'attenzione su una serie di problematiche complesse che ancora affliggono la società. È fondamentale che ogni individuo abbia il diritto di vivere in un ambiente sicuro e rispettoso, in cui le donne siano libere di prendere decisioni riguardo alla propria vita, inclusa la scelta di portare avanti o interrompere una gravidanza. La libertà di scelta delle donne è un principio fondamentale che dovrebbe essere garantito e sostenuto in ogni società moderna ed equa.