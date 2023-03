Le vendette di mafia procedono con l’ennesima aggressione ai danni di una donna ha avuto luogo a Catania dove alla vittima è stato gettato in viso del solvente mentre si trovava nei pressi della stazione ferroviaria. Una vicenda che lascia molti dubbi. In base a quanto afferma la polizia, la donna in passato aveva frequentato un pentito e potrebbe essere questo il motivo del folle gesto. Scopriamo alcune delle ultime notizie al riguardo.

L’incidente è avvenuto nei pressi della stazione ferroviaria di Catania durante la serata di mercoledì 29 marzo quando una vettura si è fermata dove sostava la donna, tirandole addosso dell’acido e dopo averle urlato “Giarrizzo”. Questo nome fa riferimento all’uomo, appartenente alla mafia che è diventato poi collaboratore di giustizia.

In passato, la donna, che ora si trova in ospedale, aveva una relazione con quest’uomo. In questo momento è al Pronto Soccorso, ma fortunatamente, non ha riportato ferite gravi, ma soltanto un po’ di arrossamento che sarà guaribile in una settimana circa. In seguito a quanto accaduto, la Squadra Mobile di Catania sta indagando in modo da far luce su questo episodio.

Al momento, nessuna ipotesi è esclusa e tutto risulta essere al vaglio degli inquirenti. Molto probabilmente, si tratta di un atto intimidatorio o anche di una resa dei conti proprio nei confronti di Salvatore Giarrizzo, l’ex boss mafioso che la vittina conosceva molto bene dal momento che con lui ha avuto una relazione.

Giarrizzo è noto perché apparteneva al clan mafioso Scalisi di Adrano. In seguito al suo arresto giunto nel 2020, ha deciso di diventare collaboratore di giustizia. Non è il primo episodio legato a Giarrizzo, dal momento che nel 2021 un camion adibito alla vendita di panini gestito da un familiare di Giarrizzo, è stato incendiato, sempre molto probabilmente per un regolamento di conti.