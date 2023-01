Caso Alice Neri: Gaaloul interrogato ma non risponde. I misteri rimangono tanti

Ascolta questo articolo

Si è svolto, lo scorso 5 Gennaio, l’interrogatorio di garanzia del 29enne di origine tunisina Mohamed Gaaloul, principale indiziato nel caso Alice Neri. La donna 32enne, madre di una bimba, ritrovata carbonizzata lo scorso 18 Novembre, all’interno della sua Ford Fiesta blu, nelle campagne intorno a Concordia nel basso modenese.

Di Gaaloul sappiamo che sia salito in auto con Alice nella notte tra il 17 e il 18 Novembre. C’è un testimone che lo ha visto. Lo stesso Mohamed lo conferma telefonicamente ai giornalisti, prima dell’arresto. Ma davanti al Gip di fatto l’uomo si avvale della facoltà di non rispondere. I carabinieri hanno sequestrato presso la sua abitazione una tanica di plastica vuota, con l’etichetta “olio frusto”. Quindi residui di olio lubrificante e altamente infiammabile. Sappiamo che Mohamed -secondo un testimone- si presenta la mattina del 18 Novembre, a casa del cugini, sporco di olio.

Partito per lavoro o fuggitivo? Rimane un mistero anche la sua scomparsa immediatamente dopo il ritrovamento del corpo di Alice Neri. Prima la moglie parla di un viaggio di nozze in Grecia, invece è rintracciato in Francia, dove ci è andato per lavorare -spiega agli inquirenti- fornendo il nominativo dell’azienda che lo ha assunto. E il cellulare? Non c’è, lo ha lasciato in Germania dove si recava a dormire. Rimane il fatto che non sappiamo ancora quale relazione ci fosse tra lui e la vittima.

Forse era lui l’extracomunitario,con il quale Marco -il collega con cui Alice trascorre la serata- ha un diverbio intorno alle 3.30, perché fumava una spinello appoggiato alla sua vettura. Le telecamere di sorveglianza riprendono per due volte un’auto che insegue Alice quella notte. Chi è alla guida? Solo una coincidenza? Mohamed, come sappiamo, si reca allo Start cafè -il locale dove incontra Alice- in bicicletta.

In paese i “rumors” sulla vicenda sono propensi ad un movente ben definito, parlano esplicitamente di vendetta. La testimonianza anonima di una donna -pertanto da verificare- descrive Alice Neri come “una persona molto scomoda che dava probemi. Non era una persona affabile. Si creava dei nemici tra le donne”. Anche gli episodi di molestie denunciate dalla Negri, all’interno dell’azienda, sembrano abbiano creato un clima piuttosto ostile.