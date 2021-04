Caserta: dopo il figlio carabiniere, muore di Covid anche il papà

Abbiamo imparato a conoscerlo, seppur nella sua imprevedibilità. Sappiamo bene che il Covid si accanisce in maniera incredibile, sterminando intere famiglie. La storia che sto per raccontarvi è accaduta a Macerata Campania, in provincia di Caserta e ha davvero commosso tutti coloro che conoscevano la famiglia delle due vittime del virus.

Si, perchè il Covid ha prima ucciso Baldassarre Nero, maresciallo dei carabinieri, comandante della stazione di Macerata Campania e pochi giorni dopo, il 7 aprile, si è portato via il padre Agostino, 81enne, ex carabiniere in pensione, residente a Marcianise, ricoverato al Policlinico di Napoli e deceduto per complicazioni legate al virus.

L’accaduto

Baldassarre 49 anni, è deceduto il 29 marzo, dopo essere risultato positivo al Covid, contagiato da un focolaio scoppiato in caserma, sino all’aggravamento del suo quadro clinico col subentrare di una polmonite bilaterale, il ricovero, il trasferimento nella terapia intensiva al Cotugno di Napoli dove è deceduto, lasciando moglie e una figlia.

Nel corso della sua lunga carriera, il maresciallo Nero aveva ricevuto la medaglia d’argento al valore dall’Arma dei Carabinieri, conferitagli il 29 ottobre 2012 dall’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il militare ha svolto gran parte della sua carriera nel casertano tra la stazione di Grezzanise, dove fece numerose indagini contro il clan dei Casalesi e poi a Macerata Campana, dove era un punto di riferimento per tutti, per via della sua dedizione e del suo impegno.

“È una bruttissima notizia” , ha commentato il sindaco di Macerata Campania, Stefano Antonio Cioffi , dicendo che il maresciallo Nero era con loro da tanti anni, faceva parte della comunità, che gli mandò la foto con il casco per respirare, ma poi la situazione è peggiorata e lo hanno portato in rianimazione. Da quel momento in poi, il sindaco dice di essersi messaggiato con la figlia, che gli diceva che il padre stava migliorando, ma poi ha avuto una crisi ed è morto.

“Questo Covid non vuole andarsene e ha non solo colpito i carabinieri, ma anche tanti concittadini. La gente deve stare attenta, adotterò altre misure”, ha concluso Cioffi. L’Arma dei Carabinieri piange la perdita del collega che, a proprio rischio, fermò un uomo armato di pistola che minacciava i passanti. Di lui resta un ricordo fortemente sentito e la sofferenza di chi, in vita, lo ha amato a livello professionale e umano.