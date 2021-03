Carabinieri multano locale per assembramenti: titolare in preda all’ira danneggia la volante

I carabinieri di Porto Cesareo, in provincia di Lecce, hanno arrestato e poi rilasciato il titolare di un noto locale della zona. Nella fattispecie, il soggetto, un 40enne, ha ricevuto la visita dei militari dell’Arma nella serata del 7 marzo scorso, quando nella zona adiacente la sua attività sono stati segnalati numerosi assembramenti. A quel punto gli agenti si sono recati sul posto, verificando che effettivamente diverse persone sostavano all’esterno del locale, violando le disposizioni anti Covid.

A quel punto i militari sono entrati nel locale e hanno chiesto al titolare che cosa ci facessero lì tutte quelle persone. Il 40enne non ne voleva proprio sapere, tanto da aver intavolato una accesa discussione con i carabinieri. Discussione che sarebbe addirittura salita di tono: il titolare dell’attività avrebbe anche proferito frasi oltraggiose nei confronti dei carabinieri, danneggiando in preda all’ira anche lo sportello della volante. A quel punto l’uomo è stato condotto in caserma.

Arrestato e poi rilasciato

I carabinieri, dopo le formalità di rito, hanno posto il soggetto in stato di arresto e trasmesso alla Procura il relativo fascicolo. Il pm di turno ha convalidato l’arresto, ritenendo però che non fossero necessarie ulteriori misure cautelari nei suoi confronti, per cui poco dopo è stato rilasciato e rimesso in libertà. Per lui però vi è stata una salatissima sanzione amministrativa per violazione delle misure anti Covid: il locale è stato chiuso per 5 giorni, cos’ come previsto dalla vigente normativa.

Il Prefetto di Lecce però adesso potrebbe inasprire la disposizione, visto anche quanto accaduto. Non è quindi escluso che i giorni di chiusura del locale potrebbero essere di più. L’uomo è sia titolare che gestore del locale, che si trova nel piento centro di Porto Cesareo, nota località turistica del Salento.

Anche nel leccese, così come in tutta Italia, in queste ultime settimane i controlli anti Covid si sono fatti più serrati e proseguiranno ad oltranza fino alla fine dell’emergenza. Il Governo sta per varare una nuova stretta per contenere il contagio, che ha ricominciato a dilagare anche in Puglia e nella stessa provincia di Lecce.