Camporosso, in provincia di Imperia, piange la scomparsa della 46enne Monica Ligustro, deceduta nel giorno dell’anniversario dell’apparizione della Madonna di Lourdes. La donna è la moglie dell’ex presidente della Croce Verde Ventimiglia e attuale presidente dell’associazione Aceb Stefano Urso.

Monica è deceduta all’ospedale Borea di Sanremo, dove era ricoverata dal 1 febbraio, dopo pochi giorni dall’essere risultata positiva al Covid. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto da rendere necessario il ricovero in terapia intensiva ma, fino all’ultimo, nessuno avrebbe mai potuto immaginare questo triste epilogo.

L’annuncio social della morte

L’annuncio della morte di Monica è stato dato con un post social dal marito Stefano Urso. Un messaggio toccante, il suo, che racchiude tutto l’amore e il dolore atroce per la morte della sua compagna di vita. Stefano scrive: “Alle 12 di oggi ti hanno strappato via da me per sempre, perchè in cielo hanno voluto un angelo davvero speciale. Monica, sono sicuro che anche da lassù continuerai la tua missione. Io farò le stesse cose qui con Aceb, con la nostra associazione che abbiamo costruito e voluto fortemente insieme. Andrò vanti, lo farò per te, la mia è una promessa. Amore mio, proteggimi da lassù”.

Parole commoventi che hanno registrato il cordoglio di molti cittadini tra cui tutti i volontari della Protezione Civile di Ventimiglia e del consigliere comunale Marcello Bevilacqua, stretto intorno al dolore di Stefano Urso, definendo la moglie scomparsa una persona speciale, che ha lasciato un dolore immenso al cuore di tutti coloro chr l’hanno conosciuta. Note di cordoglio anche dall’assessore comunale di Ventimiglia Eleonora Palmero che ha descritto Monica come una ragazza amante degli animali, che ha fatto tanto per il canile e per l’associazione.

Anche il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino ha voluto esprimere un messaggio di cordoglio a Stefano Urso “per la perdita della cara moglie. Sono vicino all’amico Stefano, che ha sempre dimostrato di avere un grande cuore e una grande attenzione per le persone più bisognose e fragili”.