Campione di pattinaggio juniores muore cadendo dal balcone: il dolore dei familiari

Alcuni sportivi entrano a far parte dei cuori degli appassionati, non solo per le emozioni che trasmettono in campo, ma anche per la loro umanità. Quando se ne vanno inevitabilmente qualcosa si perde. Il mondo degli appassionati di pattinaggio sta attraversando momenti difficili poiché Michele Sica, giovane 26enne, campione bis juniores, ha perso la vita lasciando quanti lo amavano increduli e sconvolti da questa perdita.

La Polisportiva Giovanni Masi di Casalecchio, in provincia di Bologna, annuncia la morte di questo giovane campione tramite il seguente comunicato: “Michele era con noi da alcuni anni, era nato nel 1997 e prima di dedicarsi all’allenamento aveva avuto una importante carriera da pattinatore artistico con un titolo Mondiale juniores nel 2016 e un argento Europeo senior nel 2018. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”.

Di origine napoletana, dopo una brillante carriera nel pattinaggio artistico, dove si è laureato per ben due volte campione del mondo nel Mondiale juniores del 2015 e del 2016, ha deciso di dedicarsi alla carriera di allenatore con i ragazzi della Polisportiva presso la quale era tesserato. Apparteneva a una famiglia di sportivi dal momento che il nonno, Elio Cotena, è un ex campione di pugilato.

Aveva conseguito la Laurea in Scienze Motorie presso l’Università di Bologna lavorando come biologo nutrizionista, come allenatore seguiva i ragazzi tra i 15 e i 16 anni nel settore del pattinaggio preparandoli alle gare e agli allenamenti.

Tutti quanti lo descrivono come una persona di buon cuore, molto amato, anche come allenatore la cui scomparsa sicuramente lascerà un grande vuoto. Un utente sul social della Polisportiva lo ha descritto come un giovane che amava quello che faceva, molto stimato e apprezzato. Qualcun altro lo definisce pieno di gioia e di voglia di vivere.

Il giovane sarebbe morto cadendo dal balcone della sua abitazione e tuttora sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.