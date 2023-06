Camion perde blocco di cemento in curva, donna colpita in pieno sulla bici muore schiacciata

Il decesso di Dina Zanatta nella disgrazia stradale di San Biagio di Callalta ha scosso l’intera comunità locale. La donna, pensionata di 76 anni e residente vicino al luogo del sinistro, stava percorrendo in bicicletta le vie della zona quando un blocco di cemento proveniente da un camion che trasportava una gru l’ha colpita in pieno.

Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del Suem 118, la pensionata è morta sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.Sulle cause del sinistro, la Procura di Treviso ha aperto un’inchiesta e gli agenti della polizia locale stanno effettuando i rilievi per accertare l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

La comunità locale, intanto, piange la scomparsa di una persona molto apprezzata e rispettata, che lascia il marito, due figli e i nipoti. Il decesso di Dina Zanatta rappresenta un grave campanello d’allarme per la sicurezza stradale nella zona, evidenziando la necessità di adottare misure adeguate per prevenire gli sinistri simili che possono portare al decesso di persone innocenti. La comunità locale, quindi, chiede maggiori controlli e sanzioni severe per coloro che non rispettano le norme sulla sicurezza stradale. Il decesso di Dina Zanatta ha colpito profondamente la comunità locale e rimarrà una ferite aperta per lungo tempo.

Per la sua famiglia, la perdita di Dina è stata una disgrazia irripetibile. Persone a lei vicine hanno commentato che era una madre amorevole e dedicata ai suoi figli, che aveva sempre il sorriso sulle labbra e una parola gentile per tutti.La notizia del suo tragico destino ha fatto il giro delle testate giornalistiche locali, che hanno riportato il sinitstro e il decessoprematura di Dina.

L’intera comunità si è stretta intorno alla sua famiglia per offrire sostegno e conforto in questo momento così difficile.Il dolore per la sua scomparsa non si placherà facilmente, ma la memoria di Dina vivrà per sempre nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta e amata. La sua presenza nel quartiere sarà sempre rimpianta, e le nostre preghiere e pensieri vanno alla sua famiglia in questo momento così difficile.