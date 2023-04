Cameriera sfregiata, arrestato l’ex mandante ed i due aggressori

A poco più di due mesi dalla violenta aggressione alla cameriera Martina Mucci, sono arrivati i primi arresti per la terribile vicenda. Era la notte del 21 febbraio, quando la giovane pratese stava rientrando in casa dal lavoro e fu brutalmente picchiata e sfregiata in volto, un pestaggio che le ha lasciato profondi segni.

Le indagini hanno portato lunedì 24 aprile all’arresto di tre persone, tutte residenti nella provincia di Firenze. Si tratta dell’ex fidanzato della vittima, ritenuto il presunto mandante dell’aggressione, un intermediario ed uno degli uomini responsabili dell’aggressione, entrambi poco più che ventenni. La polizia è alla ricerca anche di un’altro uomo che avrebbe preso parte al pestaggio.

Tutti e tre gli uomini sono stati arrestati e portati in carcere con le accuse di rapina aggravata, lesioni personali gravi e sfregio permanente al volto. Gli aggressori avrebbero agito in cambio di poche centinaia di euro, pagate secondo gli inquirenti dall’ex compagno di Martina per sfregiare la 29enne, in quella che il procuratore Giuseppe Nicolosi ha definito “un’azione punitiva postuma nei confronti della giovane“.

“Avevo detto alla polizia dei miei sospetti il giorno dopo l’aggressione“, ha commentato la Mucci al quotidiano La Nazione, “anche se non avrei mai immaginato che il mio ex potesse arrivare a tanto. Gli ho voluto tanto bene“. La coppia era stata insieme circa un anno, e si erano lasciati poco prima della fatidica notte del 21 febbraio, per la quale la 29enne ha ancora difficoltà a dormire a causa degli incubi.

“C’era stata qualche lite“, confessa Martina sulla loro relazione, “ma nulla che facesse pensare a una reazione del genere. Avevamo lavorato insieme e gli ho voluto un sacco di bene. Questo lo voglio dire. Mi fidavo di lui“. La giovane donna riportò la rottura del setto nasale e degli incisivi oltre ad alcuni sfregi sul viso.