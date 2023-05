Busto Arsizio, carabinieri salvano due bambini da una palazzina in fiamme

Un incendio ha colpito un condominio a Busto Arsizio, mettendo in pericolo una famiglia composta da due bambini, di quattro e undici anni, che si trovavano intrappolati all’interno dell’abitazione. Fortunatamente, il prezioso intervento di due coraggiosi carabinieri ha impedito una tragedia; tra di loro c’è anche un eroe, Alessio Trani, un appuntato scelto di 40 anni attualmente in servizio in Lombardia, che si è distinto soprattutto per il salvataggio della bimba di quattro anni, rimasta bloccata sul balcone.

Tutto è accaduto nelle scorse ore, in via Musaccio, quando il militare originario di Alezio e il suo collega, Giuseppe Nicotra, un vicebrigadiere di 31 anni, sono intervenuti tempestivamente per evitare il peggio. È stato uno scenario drammatico quello che si è presentato davanti agli occhi dei coraggiosi carabinieri, appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Busto Arsizio, ma non hanno esitato nemmeno per un istante.

“Abbiamo dovuto agire in fretta“, raccontano dal profilo dell’Arma. “A costo di mettere a rischio la nostra incolumità, attraversando una densa nube di fumo all’interno delle scale, abbiamo raggiunto l’appartamento al secondo piano e abbiamo estratto le persone in difficoltà, aprendo un percorso inverso“.

Fortunatamente, due squadre dei vigili del fuoco sono giunte sul posto per spegnere l’incendio che si era sviluppato nell’abitazione. Dopo aver messo in salvo gli occupanti, i coraggiosi carabinieri sono stati trasportati in ospedale per essere trattati per un’intossicazione da monossido di carbonio. In totale, nove persone sono state portate in ospedale a causa dell’inalazione dei fumi generati dall’incendio.

“Dobbiamo ringraziare questi uomini per la loro professionalità e il loro coraggio“, assicurano dall’Arma, riferendosi ai loro valorosi agenti. “Presto saranno nuovamente in strada, pronti a mettere a disposizione le loro competenze e il loro coraggio per chiunque ne abbia bisogno“. La notizia dell’eroe carabiniere originario di Alezio, che ha contribuito a salvare la vita di due bambini, è stata accolta con gioia e orgoglio dalla sua comunità d’origine.