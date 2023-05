Bus nella scarpata, 15enne eroe salva l’amico: “Ho fatto il massaggio cardiaco al mio compagno di scuola”

Un improvviso sinistro ha scosso la tranquilla comunità di Zeri, nella provincia di Massa Carrara, e tra i primi ad arrivare sul luogo dell’evento si è trovato il sindaco Cristian Petacchi, insieme al suo figlio maggiore. Mentre stava consumando il suo pasto, il sindaco è stato raggiunto da una telefonata di aiuto che lo ha spinto ad agire prontamente.

Il sinistro è avvenuto lungo la provinciale che collega Pontremoli a Zeri, una strada di montagna circondata dalla suggestiva bellezza dei boschi della Lunigiana. Il pullman coinvolto nel sinistro trasportava gli studenti di Zeri, che quotidianamente tornano a casa dopo la scuola. A bordo del veicolo c’era anche la figlia del sindaco, Giulia, una giovane di 17 anni, attualmente ricoverata in ospedale.

Il sindaco Petacchi ha raccontato la sua esperienza: “È stata mia figlia a chiamarmi mentre ero a casa a mangiare. Insieme a mio figlio maggiore, ci siamo precipitati sul luogo del sinistro e abbiamo dato l‘allarme. Quando siamo arrivati, abbiamo trovato ragazzi che stavano cercando di uscire dal pullman da soli, ho loro ho chiesto di fermarsi e di sedersi. Penso che qualcuno sia stato addirittura sbalzato fuori dal veicolo. Mi sono subito avvicinato al ragazzo che era rimasto colpito in modo più grave, era fuori dal bus e urlava“.

Il bilancio riporta 20 persone, tra cui due giovani in condizioni critiche. In particolare, un sedicenne ha subito un colpo cranica ed è stato trasferito con urgenza all’ospedale di Cisanello a Pisa tramite l’elicottero Pegaso. Un altro passeggero è stato portato all’ospedale di Pontremoli, ma la gravità delle sue condizioni è ancora in fase di valutazione. Tre persone sono state classificate come moderati (codice giallo): due sono state trasferite all’ospedale di Massa e una all’ospedale di Pontremoli. Gli altri passeggeri hanno riportato solo lievi escoriazioni. In totale, sono stati identificati 15 lievi (codice verde): 14 sono stati portati all’ospedale di Pontremoli e uno all’ospedale di Massa. Un coraggioso ragazzo di 15 anni dichiara: “Ho fatto il massaggio cardiaco al mio compagno di scuola”.

Ora, il sindaco Petacchi si è assicurato che siano messe in atto tutte le misure necessarie per investigare sulle cause del sinistro e per garantire la sicurezza dei mezzi di trasporto utilizzati dagli studenti di Zeri. Il sostegno alla famiglia coinvolta nel sinistro è stato un punto di grande attenzione per l’intera comunità, dimostrando ancora una volta la solidarietà e la coesione che caratterizzano il paese.

Il sinistro al bus di linea a Zeri è un triste evento che ci ricorda l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di prendere precauzioni adeguate durante gli spostamenti. In momenti come questi, emerge la figura del sindaco come un vero punto di riferimento per la comunità, pronto a rispondere con prontezza e coraggio in caso di emergenza.