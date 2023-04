Brindisi, pubblicato il bando per la gestione del centro di dinamicizzazione giovanile di Tuturano

Nel corso degli anni è salito alla ribalta delle cronache nazionali come “simbolo” dello spreco di denaro pubblico. Si tratta del centro di dinamicizzazione giovanile di Tuturano, frazione del comune di Brindisi. La struttura, costata quasi 2 milioni di euro, si trova su via Vittorio Emanuele, praticamente all’interno del centro abitato, in una zona dove prima trovava posto una struttura che ospitava il mercato settimanale. Nel corso degli ultimi anni, complice anche il forte stato di abbandono, la struttura è divenuta preda dei vandali, che hanno divelto gli infissi esterni, le pareti in cartongesso e addirrittura parte dell’impianto elettrico.

Ma non è tutto. Le condizioni igieniche all’interno dell’immobile non sono assolutamente delle migliori, in quanto è pieno di escrementi lasciati lì dagli uccelli e da vari animali che si intrufolano all’interno dell’immobile. Inoltre il materiale di coibentazione interno alle pareti è stato anch’esso divelto. Vi è stata anche una inchiesta giornalistica della testata Blasting News che ha negli scorsi anni aveva cercato di vederci chiaro sulla vicenda. Anche alcune forze politiche di opposizione, tra cui il Partito Repubblicano Italiano di Brindisi, avevano avanzato delle proposte per il recupero dell’immobile. Lo stesso capogruppo del Partito Repubblicano, Gabriele Antonino, aveva detto a Blasting News che le numerose proposte presentate al Comune di Brindisi per l’immobile in questione erano state inascoltate. Ma oggi qualcosa pare davvero muoversi. In queste ore è arrivato un importante annuncio da parte del sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi.

Pubblicato avvisto per la gestione

In queste ore il Comune di Brindisi, a firma dello stesso sindaco Riccardo Rossi, ha pubblicato infatti un avviso che annuncia la pubblicazione del bando per la gestione del centro di dinamicizzazione giovanile di Tuturano. L’immobile verrà quindi riqualificato e poi assegnato, tramite bando appunto, ad una associazione che si dovrà occupare di gestire la struttura proponendo attività culturali e ricreative per la frazione.

“Lo spazio verrà ristrutturato come previsto dal progetto “Case di quartiere” finanziato dal POR Puglia Pugliasociale-In Hub Innovazione Sociale, i lavori di riqualificazione sono stati affidati e il cantiere è prossimo alla partenza. Parallelamente oggi pubblichiamo l’avviso per la gestione di 6 anni per garantire l’utilizzo reale del bene come luogo di aggregazione e socialità”– queste le parole del sindaco Rossi che ha pubblicato il tutto anche sul suo profilo Facebook.

Inoltre, spiega il primo cittadino, “chi si candiderà dovrà presentare un progetto che favorisca la partecipazione attiva della comunità locale e l’utilizzo degli spazi alla scena sociale e culturale della città, la completa autonomia finanziaria basata sull’offerta di spazi e servizi, sull’organizzazione di attività socio-culturali e produttive, e sulla ricerca di finanziamenti pubblici e privati, destinando gli eventuali utili allo sviluppo dello spazio” – queste ancora le parole del sindaco. Sarà possibile candidarsi entro le ore 13:00 del 5 maggio 2023, il bando e tutte le informazioni utili si trovano sul sito del Comune di Brindisi.